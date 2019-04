L'énigme éternelle del Duo Alterno al Politeama Garibaldi per Amici della Musica

musica

L'Únigme Úternelle del Duo Alterno al Politeama Garibaldi per Amici della Musica

Lunedý 8 aprile, alle 20.45, la formazione composta dal soprano Tiziana Scandaletti e dal pianista Riccardo Piacentini porterÓ in scena ''L'Únigme Úternelle''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/04/2019 - 10:58:04 Letto 400 volte

E’ considerato uno dei punti di riferimento nel repertorio vocale-pianistico del Novecento e contemporaneo. Sul palcoscenico del Politeama Garibaldi di Palermo nuovo appuntamento col Duo Alterno per la stagione concertistica dell’Associazione Siciliana Amici della Musica. Lunedì 8 aprile, alle 20.45, la formazione composta dal soprano Tiziana Scandaletti e dal pianista Riccardo Piacentini porterà in scena "L'énigme éternelle".

Un programma concepito “a specchio”, quasi una preghiera o un “mandàla” che ricompone progressivamente diversi frammenti per non dimenticare. Schegge di brani, tutti riferiti agli stessi anni del primo Novecento francese, contrappuntati a immagini e “foto-suoni”, si ricompongono man mano secondo un procedimento ricorsivo e modulare, come se lo stesso concerto fosse un'unica composizione, un'energica terapia per tener viva la memoria e favorire un benefico circuito di rimandi ed evocazioni. Le musiche spaziano da Casella a Ravel, da Debussy a Piacentini stesso.

Con le sue esecuzioni di oltre 70 compositori italiani viventi, dal suo debutto a Vancouver nel 1997 a oggi, il Duo Alterno ha portato la musica contemporanea italiana in 50 Paesi di 5 continenti. Definito dal Washington Post "il duo con una grande voce”, dal Sub-Saharan Informer "il duo meraviglioso", da la Repubblica "il duo che dà voce (e piano) al Novecento italiano", da l'Hindu di Chennai "un'esperienza elettrizzante", ha al suo attivo più di 20 dischi.

Tiziana Scandaletti è docente titolare di Musica vocale da camera e Riccardo Piacentini di Composizione, entrambi al Conservatorio Verdi di Milano.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!