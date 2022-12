teatro

''L'inquilino didentro'' il 10 dicembre al Teatro comunale ''Paolo Giaccone'' di Bisacquino

Un'intricata ragnatela di bugie e di vizi esilaranti che avvolge i condomini di una palazzina piena di sorprese, toglierà le maschere a tre ambigui e misteriosi personaggi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/12/2022 - 12:28:39 Letto 758 volte

Sabato 10 dicembre dalle ore 21.15 al Teatro comunale ''Paolo Giaccone'' di Bisacquino, va in scena ''L'inquilino didentro'', un’intricata ragnatela di bugie e di vizi esilaranti che avvolge i condomini di una palazzina piena di sorprese, toglierà le maschere a tre ambigui e misteriosi personaggi.

Sul palco gli attori, Marco Feo, Germana Nicolosi, Giuseppe Biondolillo, Antonella Giotti e Sergio Pochini, Un cast all’altezza delle varie situazioni rese surreali dalla tantissima autoironia dei vari personaggi: Rosanna, una donna tutta d’un pezzo; il marito teologo, ex seminarista e professore di religione, Vercingetorige Meo che ha preso il volto; un eclettico venditore di lingerie appena separato; la badante moldava Ludmilla ed il portiere dello stabile, il signor Nino. Tutti a sostenere costantemente alto il ritmo dove la battuta è sempre dietro l’angolo ed a caratterizzare con sensibilità argomenti che – visti in una luce diversa – sarebbero molto più bui. Una chiave di lettura leggera e rilassante, ma non per questa poco profonda, per descrivere alcuni dei mali moderni della nostra società. E la profondità è tangibile man mano che si la storia si dipana. Il lavoro analizza in modo ironico, dissacrante e molto divertente diversi problemi della società moderna che spesso e volentieri usa la rete ed il proprio alter ego virtuale per sfuggire ad una grigia realtà. Sul web, infatti, si diventa quello che si vorrebbe essere, ma che non si potrebbe mai essere. Un po’ per pudore, un po’ per vergogna, un po’ per la scarsa fiducia nei propri mezzi.

Eppure, per evadere dal grigiore del quotidiano, davanti al monitor, che sia quello di un Pc o di un tablet, ci si trasforma dietro all’anonimato di un nickname.

Direttore di scena e Produzione Sergio Pochini.

Direttore artistico e regia Anna Mauro.

Per info: 392 322 1307

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!