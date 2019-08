moda

Madame Sicily: Defilè di abiti dalla tradizione al cambiamento

Il 30 Agosto 2019 a Isola delle Femmine il defilè ''Madame Sicily''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/08/2019 - 00:52:55 Letto 336 volte

Un viaggio tra gli abiti delle nonne, della storia tradizionale e accessori moda artigianali di oggi che ne richiamano il carattere tipicamente siculo, per conoscere e soprattutto apprezzare e difendere tutto il nostro patrimonio.

In passerella la femminilità e l’eleganza dei tagli, dei tessuti, dell’intimo e degli accessori dagli anni ‘50 in su che incontrano una nuova visione artistica ma pur sempre artigianale in una rilettura dei nostri giorni.

“Madame Sicily” è il titolo del defilè che si terrà in Piazza Pittsburg a Isola delle Femmine, il 30 Agosto 2019 alle ore 21,30.

L’evento è organizzato dall’Associazione BCsicilia Isola delle Femmine con la collaborazione del Laboratorio Alab Mikifrà di Cinisi e il comune di Isola delle Femmine. Conduce la serata Mimmo Minagra, sul palco la voce del tenore Alessandro Crivello e le esibizioni della Scuola ASD Artedanza – Latina con la maestra Claudia Cavallaro. Ingresso Libero.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!