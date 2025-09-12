Metamorphosis Fest

Metamorphosis Fest a Palermo: ultimi due giorni tra teatro, suoni e poesia

Il Metamorphosis Fest, parte del progetto PrimaOnda, chiude il weekend a Palermo con spettacoli surreali, performance sonore e concerti jazz. Appuntamenti dal 13 al 14 settembre all'Orto Botanico e non solo.

Ultimi due giorni per il Metamorphosis Fest, costola del più strutturato PrimaOnda: linguaggi diversi, temi al limite, che si muovono tra racconti surreali, performance sonore e un semplice omaggio alla musica d’autore. Il weekend del festival si apre domani sera (sabato 13 settembre) all’Orto Botanico con il racconto onirico e surreale di un lavoratore di un macello: “Abattoir Blues” del palermitano Luigi Ciotta, regia di Adrian Schvarzstein. Sul palco vi è una persona sola, dai tratti borderline, che trascorre la vita in mezzo ad animali, vivi e morti. Un lavoro alienante e ripetitivo, che si presta alla coreografia del movimento e al circo. Alle 20, “Soliloqui Positronici” viaggio fantascientifico di Mariagiulia Colace ispirato al mondo di Isaac Asimov. Sei voci, di cui una registrata raccontano un futuro - previsto all'epoca da Asimov per il 2058 - in cui la macchina è umanizzata e l'uomo è disumanizzato. I soliloqui prendono vita in diversi contesti naturali, e portano sotto lo sguardo degli spettatori il sottile limite tra vita e non-vita. È il primo lavoro di un collettivo formato da quattro artiste - Mariagiulia Colace, Marta Franceschelli, Valentina Minzoni, Simona Sciarabba – che si muovono tra Roma e Palermo. Chiude questa penultima giornata del festival, alle 22, “Does is still matter” performance sonora di Noémi Büchi. sound artist e compositrice franco-svizzera che esplora il potenziale delle strutture musicali multigenere. Un'esperienza intensa e immersiva che invita lo spettatore a riflettere sul rapporto con il corpo umano.

Domenica (14 settembre) Metamorphosis schiera alle 18 “Futuro poetico siciliano. Materiali vivi per un testo a venire” reading di Giuseppe Cutino a partire dal libro di Lina Prosa dedicato a Ludovico Corrao. Cutino alterna le voci di Anton Giulio Pandolfo e Giuseppe Vilardi, accompagnate dalle musiche eseguite dal vivo da Alessio Alessandra. Alle 21, il concerto di Francesco Guaiana 4et, brani originali del chitarrista, eseguiti dal quartetto completato da Edoardo Donato, Gabrio Bevilacqua e Giuseppe Santoro. La matrice jazz contemporanea si fonde con la ricerca sonora in un viaggio sonoro intenso e ricco di elementi estemporanei.

Da quest’anno Metamorphosis fa parte del più ampio progetto Prima Onda Fest. Dopo questo prima sezione, si riprenderà con Derive (2-5 ottobre) neonata sezione speciale fuori porta per famiglie e comunità. Per arrivare poi ad Approdi (23 ottobre – 8 novembre) il festival dell’innovazione di linguaggi e della coesione tra i generi, dalla periferia al centro. Nato dall’esperienza del collettivo Genìa, Prima Onda è un progetto condiviso firmato da Manuela Lo Sicco (teatro) Giovanna Velardi (danza), Luca Giannetto (musica), Cristina Alga (progetti situati), il direttore generale è Sabino Civilleri; si fonda su un modello pubblico-privato innovativo, costruito con UniPa Heritage dell’Università di Palermo e CoopCulture, in collaborazione con DAMS UniPa.