Moda e tradizione per la Piana Fashion Night, giovedì 30 con Nathaly Caldonazzo

Giovedì 30 agosto, nello spazio di viale 8 marzo, alle ore 20.30 inizia la Piana Fashion Night. Presenta la showgirl Nathaly Caldonazzo.

Abiti tradizionali accanto alle ultime tendenze per la Piana Fashion Night, manifestazione di moda e cultura, prodotta da Rosi De Simone Eventi e realizzata con il patrocinio del Comune di Piana degli Albanesi, in occasione del 530° anniversario della fondazione della cittadina, che si svolgerà giovedì 30 agosto nello spazio di viale 8 marzo, alle ore 20.30. Presenta la showgirl Nathaly Caldonazzo. Ingresso libero.

Musiche di Mauriziotto dj, del duo pop folk siciliano Calandra & Calandra, alla voce e chitarra i fratelli di Alcamo, Maurizio e Giuseppe Calandra. In scena la scuola di danza moderna Asd Elite di Dario Tumminia, la danza del ventre del gruppo Le mille e una notte e l’artista palermitano Luigi Citarrella che presenterà la sua nuova opera, un busto dell’eroe nazionale albanese Giorgio Castriota Skanderbeg.

Le tendenze e gli stilisti della Piana Fashion Night

In passerella le collezioni della stilista Marzia Di Gaetano di Madì Creazioni, i capi della designer Sara Vitale, di Donna Più di Luigi Schillaci, gli abiti di Amelie boutique di Palermo, le borse di Francesca Somma del marchio Lefracocó. Trucco di Giuseppe Simeone La Commare di Palermo, parrucco Saverio Puglia di Piana. Sponsor Conad, Sisa, MD, Autotrasporti Musacchia, I Cucci Ristorante e Hotel Vecchio Borgo di Palermo, Bar La Rotonda, Bar Elena "Te Nini" di Piana.

Saranno gli abiti tradizionali Arbëreshë al centro della scena della Piana Fashion Night, che chiuderà la festa della Fondazione, istituita nel 2017 dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosario Petta. Il comune è noto, oltreché per i cannoli, per il bilinguismo e per la reale e forte conservazione e cura della cultura Arbëreshe, il rito bizantino, l'abito tradizionale, una ricchezza storica e un patrimonio culturale vissuti quotidianamente.

In passerella sarà scelta la nuova ambasciatrice Arbëreshe 2018

L’appuntamento sarà anche l’occasione per eleggere l’ambasciatrice Arbëreshe 2018 tra le giovani di Piana degli Albanesi, che saranno scelte per portamento, vestizione dell’abito tradizionale e immagine. In giuria, la vice sindaco Simona Scalia, l’organizzatrice dell’evento Rosi De Simone, il presidente del Rally Targa Florio e dell’Aci, Angelo Pizzuto, il vice presidente della pro loco Piana, Giorgio Ferrara, un esponente del comitato Madonna Odigitria ed un esponente della cittadinanza. Per la vincitrice la fascia e un omaggio realizzato dagli artisti orafi della gioielleria Gli Ori Di Piana di Francesco e Alessio Lucito.

