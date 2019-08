eventi

Montalbano Elicona, al via le Feste Aragonesi ed il Corteo Storico

Dal 16 al 18 agosto, Montalbano Elicona (Me) si appresta a rivivere anche quest'anno le ''Feste Aragonesi ed il Corteo Storico''.

07/08/2019

E’ uno degli eventi più importanti in ambito culturale in Sicilia ed indubbiamente uno dei più attesi dalla cittadinanza e dai turisti in visita in questo periodo estivo. Dal 16 al 18 agosto, Montalbano Elicona (Me) si appresta a rivivere anche quest’anno le “Feste Aragonesi ed il Corteo Storico”, spettacolare manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale con a capo il Sindaco Filippo Taranto, arricchita da grandi novità.

Il paese nebroideo, già Borgo più bello d’Italia 2015, grazie ad un’imponente ed attenta attività promozionale, da oltre un anno sta vivendo una nuova fase di crescita esponenziale in ambito turistico, attestandosi tra le destinazioni più ricercate ed apprezzate. Eventi di intrattenimento ed altissimo spessore culturale a partire da “Il Viaggio nel Medioevo”, fino ad una “Notte al Castello” del mese scorso, non solo hanno garantito un grande flusso di visitatori ma hanno anche rafforzato il prestigio e la “brand reputation” del Borgo a livello nazionale ed internazionale.

La manifestazione sarà animata con visite guidate, giochi, rievocazioni storiche e l'apertura delle incantevoli botteghe del mercato medievale. La naturale scenografia del paese, rimasta intatta come ai tempi, verrà esaltata dalla presenza di dame, cavalieri e trampolieri, arcieri e giullari che si esibiranno con sorprendenti ed inediti spettacoli al Castello e per le vie del Borgo.

