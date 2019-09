Ferrari

Montalbano Elicona: una domenica tra Rosso Ferrari, sport e le bellezze del Borgo

Montalbano Elicona si veste di rosso con la sfilata delle magnifiche Ferrari della ''Scuderia Ferrari Club'' di Acquedolci.

Sulla scia di un anno strepitoso in ambito di sviluppo turistico, continuano gli eventi di spessore a Montalbano Elicona. Le attività promozionali promosse dell’amministrazione guidata dal Sindaco Filippo Taranto suscitano sempre più interesse da parte delle organizzazioni turistiche e culturali ed il Borgo risulta sempre più fucina di manifestazioni ed eventi di qualità.

Ed anche domenica prossima, 29 settembre sarà un’imperdibile occasione per visitare Montalbano. Il paese nebroideo si vestirà del rosso italiano più apprezzato al mondo grazie alla prestigiosa manifestazione “Borgo in Rosso”, che avrà inizio alle ore 11 con la sfilata delle magnifiche Ferrari della “Scuderia Ferrari Club” di Acquedolci e successiva sosta in Piazza SS. Maria della Provvidenza. Questo esclusivo mix di bellezza tra il Borgo più bello d’Italia e l’Auto più bella in assoluto come ulteriore ed importante attrattiva per i visitatori. Il rombo dei motori non si fermerà per tutta la giornata anche per la spettacolare prova del campionato regionale di Enduro organizzata dal Motoclub La Potenza per la quale è prevista grande partecipazione.

Al Borgo saranno attivi tutti i servizi di accoglienza, ricettività e ristorazione e come ogni giorno sarà possibile visitare anche il magnifico Castello Svevo Aragonese.

