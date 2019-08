musica

Montemaggiore Belsito: la lunga notte bianca della musica

Il 17 agosto 2019 protagonista la musica e la sua magia nella lunga notte bianca a Montemaggiore Belsito.

La lunga notte bianca della musica è un grande evento che si terrà a Montemaggiore Belsito il 17 agosto 2019 e avrà come unica protagonista la musica e la sua magia. La manifestazione è promossa da Genius Loci, Comune di Montemaggiore Belsito, con la collaborazione di BCsicilia, nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” e il patrocinio della Regione Siciliana.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Antonio Mesi, che ne ha affidato la direzione artistica al maestro Nunzio Ortolano. Il progetto, a cui si sta lavorando da quasi un anno, mette in campo una sinergia di forze che vede come protagonisti assoluti i musicisti che con le loro performance guideranno gli spettatori lungo un percorso suggestivo e indimenticabile. “Non si è mai visto a Montemaggiore un evento simile – sottolinea Riccardo Siragusa, Assessore alla Cultura – che culminerà in un concerto che unirà la nostra banda con quella di Castelbuono, dirette dai maestri Nunzio Ortolano ed Enzo Toscano. Una notte che in realtà è un alba culturale che inizia con una sfida ambiziosa e piena di fascino”.

