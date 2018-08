Arte

Mostra, la solitudine del curatore di Katiuscia Pompili

progetto itinerante a cura di Katiuscia Pompili che farà la sua prima tappa come Collateral di Manifesta a Palermo presso lo spazio KaOZ

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/08/2018 - 13:03:35 Letto 326 volte

“La solitudine del curatore” è il titolo di un capitolo del libro Esposizioni: emergenze della critica d'arte contemporanea di Stefania Zuliani, docente dell'Università di Salerno - che fa il punto sulla figura del curatore dalla fortuna degli anni Novanta alla crisi del nuovo millennio.

Un titolo evocativo che ha ispirato il progetto itinerante a cura di Katiuscia Pompili (n co - curatela con Dimora Oz e Sasvati Santamaria), che farà la sua prima tappa come Collateral di Manifesta a Palermo presso lo spazio KaOZ in via Francesco Riso, 55 (piazza Magione). Un’esposizione in progress che inizia con l’atto della selezione delle opere da riporre in un bagaglio a mano e si concretizza grazie a un complesso gioco di connessioni sul territorio. L'inaugurazione è il 20 agosto alle 19,30.

La mostra sarà visitabile dal giorno dopo e fino al 2 settembre. Protagonisti di questa prima tappa, gli artisti: Lia Cecchin / Giuseppina Giordano / Filippo Leonardi/Leonardo Remor / Davide Sgambaro / g.olmo stuppia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!