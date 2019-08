mostra fotografica

Mostra, ''Ruolo delle Donne durante la grande guerra''

In memoria delle donne che dovettero rimpiazzare milioni di uomini partiti in guerra è stata organizzata per la prima volta in Sicilia, una mostra dal titolo ''Il Ruolo delle Donne durante la grande guerra''.

Sono trascorsi cento anni dalla fine della Prima Guerra mondiale che oramai dovrebbe fare parte della storia. Eppure credo che l’irragionevolezza di quella guerra, l’idealismo e l’estrema consapevolezza che spinsero migliaia di ragazzi e uomini a offrirsi volontari per morire, non si può dimenticare.

Eppure, la novità straordinaria indotta dalla Grande Guerra è l’emancipazione femminile. Cento anni fa, per rimpiazzare milioni di uomini partiti in guerra, le donne dovettero prendere in mano l’economia e la gestione del Paese. Questo impegno fece crescere in loro una coscienza sociale che prima non possedevano in quanto relegate nei ruoli domestici. Da allora in poi le donne lavoratrici sono state protagoniste della storia europea fino ad assurgere a importanti ruoli politici e di governo.

In memoria di queste donne è stata organizzata per la prima volta in Sicilia, una mostra dal titolo “Il Ruolo delle Donne durante la grande guerra” ideata ed organizzata dalla prof.ssa Maria Canale, che si svolgerà venerdì 30 agosto alle ore 18,00 presso Palazzo Sclafani, promossa dal Consiglio Nazionale Donne Italiane, la più antica “Rete” di Associazioni fondata a Roma nel 1903 che conta oggi 18 associazioni federate, femminili e miste e che opera attraverso tre Coordinamenti regionali in Lazio, Lombardia e Toscana. All’evento sarà presente il gen.le Claudio Minghetti, Comandante E.I. Sicilia, il prof. Adelfio Elio Cardinale, Presidente della Società Italiana Storia della Medicina e la prof.ssa Maria Canale. L’occasione prevede anche la partecipazione della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani e del Tenore Paolo Levantino.

Nel marzo 2018 la prof.ssa Maria Canale, docente di storia e filosofia a Verbania, ha contattato il CNDI per presentare una sua ricerca storica realizzata sottoforma di pannelli sui quali ci sono storie e foto di donne che, a vario titolo, hanno partecipato alla grande guerra: “La scelta della Sicilia ed in particolare di Palermo, città natale - spiega Maria Canale - vuole essere un omaggio alle donne siciliane ma anche un’occasione per far conoscere ai più giovani il ruolo spesso sottovalutato delle donne. Questa mostra nasce da una ricerca iniziata nel 2014 che aveva l’obiettivo non solo di commemorare il Centenario della Grande Guerra 1914 - 2014, ma anche di avvicinare gli studenti alla lettura. In questo percorso ho scoperto molte figure femminili straordinarie che in quel periodo difficile e complesso hanno compiuto, in ogni ambito, grandi imprese, diventando anche per noi esempi da emulare. Ho scoperto le terribili violenze e stupri che molte donne dovettero subire in silenzio e che la storia vuole tenere a tacere. Con questa mostra ho voluto raccontare donne di cultura e nazionalità diverse, con religione e aspirazione politica differenti, laureate o analfabete, scienziate o operaie, donne medico o postine, crocerossine e infermiere, giovani e anziane, italiane, russe, francesi e americane, tedesche e inglesi, polacche, olandesi, armene e canadesi, tutte donne, disperatamente donne e fortissimamente donne”.

La mostra, costituita da quattro tematiche ovvero “le donne fra pacifismo e interventismo - associazionismo e interventismo - le donne e il lavoro - moda e propaganda” è sostenuta dal Comando militare in persona del Generale Claudio Minghetti che ha messo a disposizione la prestigiosa sede di Palazzo Sclafani; è patrocinata dalla Città di Palermo, in persona del Sindaco Leoluca Orlando, e realizzata con la collaborazione del corpo delle Infermiere Volontarie del CRI e delle Socie dello Zonta Club Palermo Triscele. Coordinatrice dell’evento l’avv. Antonella Aiello, Presidente fondatrice dello Zonta Club Palermo Triscele.

“L’evento è inserito nel Programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario della prima Guerra mondiale – spiega Antonella Aiello - a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale. Già a Roma sono stati organizzati due Convegni, uno presso la Casa della Memoria e della Storia, l'altro al Senato della Repubblica. A gennaio 2019 la mostra è stata presentata anche a Novara ed Alessandria (organizzata insieme allo Zonta Club di Alessandria) e nei mesi successivi è stata anche a Milano, a Parma, a Treviso. Dopo Palermo sarà la volta di Cosenza e Venezia, per rientrare ad ottobre nuovamente a Roma”.

La Grande Guerra ha cambiato non solo la storia di tanti uomini e donne, ma anche la nostra. Ricordiamo che la Sicilia, nonostante fosse la zona più lontana dai luoghi dove si era esercitato il feroce bastone austriaco, si commosse e si mosse come se si fosse trattato di liberare un lembo della propria isola, come se, attraverso i monti e il mare, fossero arrivati fin laggiù il lamento, l’invocazione calda e pietosa dei fratelli irredenti. La Sicilia si commosse e si mosse, perché il popolo siciliano sa che voglia dire mala signoria, perché conosce il sacrificio che costa la conquista della libertà. Intanto, i Siciliani caduti in guerra furono ben 65.000. Ricordiamo e non dimentichiamo che la Sicilia fu, fra le Regioni italiane, quella che ebbe in assoluto ed in proporzione il maggior numero di caduti, nonostante fosse la terra più lontana dal “Fronte” e dalla pur vasta area nella quale erano avvenute le maggiori operazioni belliche. La Sicilia fu condannata a dare un altissimo contributo in termini di sangue e di soldati caduti, perché mandati spesso incontro a morte sicura. Si usava, allora, un’espressione orribile, come “Carne da Cannone” che ancora molti siciliani ricordano, poiché ricorreva spesso dai racconti dei propri padri o nonni, e che noi...non dobbiamo dimenticare.

La mostra è gratuita e terminerà il 10 settembre. Invece, giovedì 5 settembre alle ore 17,00 si svolgerà la Tavola Rotonda con la presenza di Autorità Civili e Militari.

