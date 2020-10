Museo Mandralisca di Cefalù: si inaugura la mostra di Domenico Pellegrino ''Eracle. L'uomo, il mito, l'eroe''

mostra

Museo Mandralisca di Cefal¨: si inaugura la mostra di Domenico Pellegrino ''Eracle. L'uomo, il mito, l'eroe''

L'assessore SamonÓ: ''Un evento eccezionale: per la prima volta nella storia, il gruppo bronzeo di 'Eracle con la cerva' esce dal Museo Salinas e si confronta con un artista contemporaneo''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/10/2020 - 12:28:12 Letto 349 volte

Domenica 4 ottobre al Museo Mandralisca di Cefalù si inaugura - alla presenza dell’Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà, del Sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, della Soprintendente dei Beni Culturali di Palermo, Caterina Greco, la mostra di Domenico Pellegrino “Eracle. L’uomo, il mito, l’eroe”, che resterà aperta al pubblico dal 5 ottobre al 31 gennaio 2021.

Il raffinato gruppo bronzeo di Eracle con la cerva da Cerinea, da sempre uno dei reperti più famosi e ammirati del Museo Salinas, esce per la prima volta dai locali dell’ex Casa Conventuale dei Padri Filippini all’Olivella, dove dal 1866 ha sede il Museo Nazionale poi divenuto Museo Archeologico Nazionale e infine intitolato nel 1995 ad Antonino Salinas. Questa circostanza contribuisce ad accrescere l’unicità di un evento che già di per sé offre molti spunti innovativi.

“La mostra di Domenico Pellegrino rappresenta simbolicamente - dice l’assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà - l’apertura di un dialogo e un evento culturale che si candida a far diventare un fatto eccezionale una nuova normalità. La mostra che si inaugra al Mandralisca costituisce, infatti, l’avvio di una politica di collaborazione che vede, innanzi tutto, i grandi Musei Regionali dialogare con i piccoli musei per arricchire l’offerta culturale local e, in secondo luogo, rafforza il dialogo tra arte antica e contemporanea nella ricerca di una continuità espressiva che troppo a lungo è sembrata sincopata, se non addirittura negata. Domenico Pellegrino, che attraverso questa produzione artistica si conferma sempre più “artista della luce” – sottolinea l’assessore Samonà - ci ricorda le sfide che da sempre l’essere umano è chiamato ad affrontare: sfide con il mondo esterno ma anche, e soprattutto, con le proprie paure: incertezza, solitudine, forza della natura, senso della vita, precarietà. E cosa di più attuale possiamo immaginare se non una mostra che oggi, in tempo di Covid, ci richiama a scoprire la forza interiore in una visione <illuminata> quale quella che ci offre la mostra?”

Per Caterina Greco, direttrice del Museo Archeologico Regionale “A. Salinas” la mostra del Mandralisca “rilancia, in un inedito e stimolante dialogo con le opere contemporanee di Domenico Pellegrino, l’interesse verso una scultura che riproduce un episodio per molti versi meno noto delle fatiche di Eracle, quello della cattura della cerva dalle corna d’oro sacra ad Artemide che, nei dintorni della città di Cerinea, sfuggiva ai cacciatori impegnandoli in corse perennemente sfiancanti. Non v’è dubbio – dice Caterina Greco - che questa seppur temporanea ambientazione esalti, per contrasto, la relazione che si istituisce con le opere di Domenico Pellegrino, attraverso le quali il tema delle imprese di Eracle viene declinato tenendo conto del simbolismo implicito che le peregrinazioni occidentali assumono nell’eroe greco per eccellenza, la cui narrazione mitologica sottende la storia della colonizzazione greca nel Mediterraneo. La nave, con cui Pellegrino apre la mostra, è lo strumento antico (e moderno) con il quale ancora oggi, come ieri, si continuano a percorrere le vie liquide dell’universo mediterraneo che disegna paesaggi, muove conflitti, apre conoscenze e infine crea il suo immaginario mitico e i suoi eroi”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!