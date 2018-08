Musica, i The Heron Temple al Nautoscopio

Musica

Davanti al mare e all'ombra del Nautoscopio, arrivano il 10 agosto alle 21,15 i "The Heron Temple"

Davanti al mare e all'ombra del Nautoscopio - la casa osservatorio di Giuseppe Amato che dal 2009 i palermitani si sono abituati a vedere alla Cala - arrivano il 10 agosto alle 21,15, Valerio Panzavecchia e Vincent Hank, alias "The Heron Temple".

I giovani musicisti palermitani si sono fatti conoscere e apprezzare in occasione della partecipazione lo scorso anno alle fasi selettive del programma X Factor.

Il progetto The Heron Temple (in italiano sommariamente traducibile “Il Tempio dell’Airone”) nasce ufficialmente nel 2016 e vanta sin dall’inizio idee chiare: l’intento di unire la passione per il soul/blues/rock del passato con la più moderna musica elettronica.

