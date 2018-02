Musica Jazz

Palermo, Musica Jazz: atmosfere frizzanti e armoniche al Ridotto dello Spasimo

Al Ridotto dello Spasimo, la sera del 7 febbraio protagonista la musica Jazz attinta dai grandi classici

Pubblicata il: 05/02/2018

Le atmosfere calde ma al contempo frizzanti e armoniche che in musica sa generare il Jazz, si potranno respirare in occasione del concerto “Jazz Reunion”, in programma a Palermo per la stagione concertistica “Brass Talent” della Fondazione The Brass Group. Durante il concerto, fissato al Ridotto dello Spasimo (sito nell’omonima via del centro storico) per mercoledì 7 febbraio alle 21.35, si potrà ammirare la splendida voce di Laura Vassallo, che, capace di virtuosismi vocali che mettono in risalto la sua preparazione, verrà accompagnata al piano da Giuseppe Preiti, dalla contrabbassista Anna Maria Gianola e dal batterista Gianfranco Ficano. Ancora una volta, ciò che propone la Fondazione The Brass Group è un messaggio indirizzato ai giovani o comunque a tutti coloro che vogliono produrre musica, dando il loro imprinting professionale e riuscendo, perché no, a vivere della stessa. Per questo, il repertorio attingerà al meglio dei grandi classici del Jazz, spaziando dallo swing più divertente, alla sensuale bossa nova e dando vita ad improvvisazioni tipiche del mondo del jazz.

