mostra fotografica

''Naked Spirit'': alla libreria del Mare la mostra di Francesco D'Alleo

Venerdì 26 gennaio nei locali della Libreria del Mare, avrà luogo l'inaugurazione mostra fotografica di Francesco D'alleo ''Naked Spirit''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/01/2018 - 16:42:55 Letto 342 volte

Venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 17:30, nei locali della Libreria del Mare in via Cala 50, avrà luogo l’inaugurazione mostra fotografica di Francesco D’alleo “Naked Spirit”.

“Naked Spirit è un progetto fotografico iniziato nel 2014. È stata una vera sfida quella di affrontare il tema del nudo. In questo progetto ho creato paesaggi dentro i corpi delle donne comuni, in un viaggio onirico, che ne svela l’elegante armonia delle forme. In questa ricerca tutto ciò che normalmente viene ritenuto imperfezione diventa punto di forza nel mostrare la vita che scorre e si trasforma in modo commuovente. Nato quasi per caso, ma non troppo, l’abbinamento delle immagini di nudo con dei macro molto spinti, quasi osè, di piante e altri elementi della natura. Si manifesta così nella mia arte il concetto di non dualità tra uomo e ambiente, essenza di specchi che riflettono ciò che è in noi, dove la materia viene trascesa palesando il suo spirito nudo”.

La mostra resterà visibile fino all' 8 Febbraio presso la Libreria del Mare secondo gli orari di apertura.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!