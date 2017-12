concerti

Natale a Palermo, un itinerario culturale tra arte architettura e musica

Ritorna puntuale come ogni anno il ciclo di concerti gratuiti di ''Natale a Palermo, un itinerario culturale tra arte architettura e musica'', ospitati in chiese, oratori e luoghi storici di Palermo...

Ritorna puntuale come ogni anno il ciclo di concerti gratuiti di “Natale a Palermo, un itinerario culturale tra arte architettura e musica”, ospitati in chiese, oratori e luoghi storici di Palermo, a volte anche poco conosciuti o magari aperti per l’occasione. La rassegna, giunta alla sua nona edizione, è organizzata dai club service cittadini, Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con Zonta Club, l’associazione Volo e Spazio Cultura che la offrono alla cittadinanza e ai turisti. La direzione artistica è di Gaetano Colajanni.

Quarto appuntamento: venerdì 29 dicembre, alle 18,30, nella chiesa di San Giuseppe dei Teatini, spazio ai giovanissimi: l’orchestra di fiati formata dagli allievi del Liceo Musicale Regina Margherita, diretta da Giovanni La Mattina, si esibirà in un inedito programma che parte dall’”Inglesina”, scherzo sinfonico-militare composto nel 1871da uno dei più orchestratori per bande, Davide delle Cese, che scrisse più di 35 composizioni tra marce, liriche, valzer e mazurche; quindi, “La Danza del sole”, marcia folcloristica che si ispira alle cerimonie dei nativi d’America e si deve a Nunzio Ortolano come anche il pezzo “Giuditta” dedicato al mezzosoprano Giuditta Angiola Maria Costanza Pasta; dell’olandese Jacob De Haan è invece il maestoso e barocco “Concerto d’amore” e la marcia “Oregon”, mentre il belga Andrè Waignein firma “Air for Winds”, bellissima aria romantica per orchestra di flauti. Si chiude con le musiche tratte da “C’era una volta il West” e “Il buono, il brutto e il cattivo” di Morricone, arrangiate da Johan De Meij; e la “Weihnacht Suite” dall’album “Sinfonia di Natale” del 1995 del Rondò Veneziano.

Prossimo appuntamento sabato 30 dicembre la prima tranche della rassegna si chiude con un appuntamento nella splendida chiesa della Concezione, nel cuore del mercato del Capo: alle 19 un concerto che spazia dal barocco al Rinascimento con le due viole di Salvatore e Dario Giuliano, e il pianoforte di Adriana Biondolillo. Programma prezioso di Telemann, Stamitz, Schumann, Marais, Kalliwoda e Biondolillo. Pausa per Capodanno, si riprende il 2 gennaio.

Il programma

29 dicembre - ore 18,30

Chiesa di San Giuseppe dei Teatini - corso Vittorio Emanuele

Orchestra di fiati dell’Istituto “Regina Margherita”

diretta da Giovanni La Mattina

Musiche di D. delle Cese - N. Ortolano - J. de Haan - A. Waignein - E. Morricone - AA.VV.

30 dicembre - ore 19

Chiesa della Concezione al Capo - via Porta Carini

Viole in concerto. Dal Barocco a Rinascimento

Salvatore Giuliano, viola - Dario Giuliano, viola - Adriana Biondolillo, pianoforte

Musiche di Telemann – Stamitz – Schumann - M.Marais - J.W. Kalliwoda - Biondolillo

2 gennaio - ore 19

Chiesa delle Presentazione di Maria Vergine al Collegio di Maria - via Sant'Agostino 119

Ensemble Syrinx

Flauti: Giovanni Bernardo - Valentina Castiglia - Irene Mazzamuto - Marco Santaluna

Musiche di A. Reich - G. Briccialdi _ G. Faurè - P.I. Ciaikpwsky - G. Gershwin - W.A. Mozart

3 gennaio - ore 19

Chiesa degli agonizzanti - via Giovanni da Procida

Duo Antonio Calosci (violino) – Anna Maria Cavalazzi (pianoforte)

Integrale delle sonate di J.Brahms op.78 - op. 100 - op.108

4 gennaio - ore 20

Chiesa della Mercede al Capo - via Cappuccinelle - piazza Capo

Mediterranean Trombe Ensemble

Solisti: Biagio Genualdi - Gaetano Castiglia - Giuseppe Tagliareni - Carmelo Maita

Musiche di M. C. Charpentier - E. Morricone - G.Rossini - P. Mascagni - N. Piovani -P.Tschaikowsky - Kander - D. Greenber

5 gennaio - ore 19

Parrocchia Santa Maria della Pace - piazza Cappuccini,1

Concerto vocale sacro con organo "Laudamus Te”

Soliste: Giulia Alletto - Martina Coppola - Ottavia Guarrera - Elena Pisano - Ester Schillaci

Chiara Sferlazza - Elena Marchese

Preparazione vocale: Letizia Colajanni

Organista e accompagnatore: Diego Cannizzaro

Musiche di G. Faurè - J.S. Bach - G.Verdi - G. Rossini - Anonimo - G.B. Pergolesi - A. Vivaldi

6 gennaio - ore 19,30

Chiesa di San Domenico - piazza San Domenico

Orchestra dell'Accademia Musicale Siciliana

Clarinetto solista: Antonino Lampasona

Direttore: Gaetano Colajanni

Musiche di C.M. von Weber - L. Bernstein - Artie Shaw - H. Mancini - A.L. Webber - H. Arlem.

