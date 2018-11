fiera di natale

''Natale in Villa'': villaggio di natale, fiera natalizia, spettacoli e animazione a Villa Filippina

Parco Villa Filippina presenta ''Natale in Villa''. Dal 7 dicembre al 6 gennaio un grande villaggio di natale, parco giochi, fiera natalizia, spettacoli, animazione e tanto altro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/11/2018 - 12:33:14 Letto 361 volte

L’Associazione Urania e BabyPlanner.it, in collaborazione con Birba City, Associazione Artigianando e Regioniamo Sicilia, presentano “Natale in Villa”, il grande villaggio di Natale a Parco Villa Filippina pensato per le famiglie. Il mese di Dicembre e la prima settimana di Gennaio saranno infatti interamente dedicati alle suggestive atmosfere natalizie e al divertimento. Parco Villa Filippina aprirà Venerdì 7, (dalle ore 16 alle 22), con l’inaugurazione del villaggio e uno spettacolo di giocoleria clown e giocoleria luminosa e intrattenimento per piccoli e grandi, alle ore 17.30 (Evento gratuito), a cura di Mr Torcia, Sabato 8 (dalle ore dalle 10 alle 22) fino a Domenica 9 Dicembre (dalle ore 10 alle 20). Riaprirà la settimana successiva, da Venerdì 14 a Domenica 16, (stessi orari) per poi rimanere aperta tutti i giorni da Venerdì 21 fino a Domenica 6 Gennaio 2019 (Il villaggio, Lunedì 24 e 31 Dicembre, resterà aperto fino alle ore 18.00. Martedì 25 Dicembre e 1 Gennaio tutto il giorno fino alle ore 20.00),

Cinquecentocinquanta metri quadri coperti, suddivisi in diverse aree, permetteranno a tutti i bimbi, ma anche ai genitori, di visitare un grande villaggio in stile Nord Europa, con casette rosse e luci colorate e musiche a tema, di entrare nella grande “Casa di Babbo Natale” per ascoltare una delle sue leggendarie storie e farsi una foto di famiglia, di vedere gli storici aiutanti nella “Casa degli Elfi” mentre lavorano freneticamente per impacchettare i regali, di inviare la propria letterina di Natale con i propri desideri e di girare sotto i portici alla ricerca del regalo originale. Sarà allestito anche un grande parco giochi gonfiabili, con diverse attrazioni, per divertirsi con tanti coetanei. Presente anche un angolo dedicato alle foto di famiglia in un set natalizio a cura di Studio Mad Fotografia che realizzerà anche le foto con Babbo Natale per tutti i bambini che accederanno alla sua casa. Tutti i giorni di apertura prevedono un ricco calendario di eventi che si svolgeranno all’esterno con parate, animazione e spettacoli di giocoleria gratuiti. Gratuito sarà anche l’ingresso alla villa, saranno a pagamento alcune attività (ticket di 5 euro ad attività).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!