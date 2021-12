Natale sul Cassaro

''Natale sul Cassaro: da porta Nuova a porta Felice'' al via il primo weekend di iniziative

Il programma prevede eventi itineranti e distribuiti lungo tutta l'estensione del Cāssaro (u Cassaru, in siciliano), la strada pių antica della cittā di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/12/2021 - 18:00:31 Letto 483 volte

L’iniziativa “Natale sul Cassaro: da porta Nuova a porta Felice” vede, per la prima volta, una comune sinergia delle associazioni di commercianti di via Vittorio Emanuele e vuole essere il punto di partenza per una fattiva collaborazione che si svilupperà nel 2022 con una serie di iniziative comuni. Le iniziative vedono il patrocinio della “Fondazione Federico II”.

Il programma prevede eventi itineranti e distribuiti lungo tutta l’estensione del Càssaro (u Cassaru, in siciliano), la strada più antica della città di Palermo. Sarà un’occasione per i cittadini palermitani, e ovviamente anche per i turisti che ci auguriamo continuino a scegliere Palermo come meta anche per i loro viaggi invernali, per riscoprire il più grande centro commerciale di Palermo, il centro storico. Il programma prevede eventi d’interesse sia per un pubblico adulto sia per i bambini.

Si parte, quindi, il prossimo weekend cui seguirà un intenso calendario di eventi che si snoderà sino al 28 dicembre. Durante tutti i weekend di dicembre, a partire da sabato 11 e fino al 28 dicembre, via Vittorio Emanuele verrà percorsa da un gruppo di Babbo Natale mentre, nelle giornate di domenica 12 e domenica 19, a loro si aggiungeranno un gruppo di figuranti che vestiranno gli abiti di alcuni personaggi della Walt Disney e che saranno a disposizione dei più piccoli per scattare foto ricordo.

Sabato 11 novembre dalle ore 17 è prevista l’esibizione di musica da ballo tradizionale a cura de “Le Matrioske” mentre, alle ore 19, presso la chiesa di San Giovanni Decollato, in collaborazione con l’associazione “Ars Nova Palermo” e “Ballarò significa Palermo”, si terrà il concerto di Franco Vito Gaiezza, al piano, e Ines Tuttolomondo, cantante, dedicato alla figura di Claude Debussy che sarà introdotto da un reading curato dall’Association Francophone De Sicile.

Domenica 12 dicembre, dalle ore 17, lungo la via Vittorio Emanuele ci sarà un intrattenimento itinerante a base di musica, giochi e acrobazie e la presenza, come indicato, dei personaggi di Walt Disney che percorreranno tutto il Cassaro.

Lungo la via Vittorio Emanuele, rispettivamente davanti ai loro laboratori, ci sarà una mostra su strada dei presepi artigianali realizzati da Gaetano Sanzo e Angela Tripi. Sempre a proposito di presepi, “Pantaleone Arte Sacra” organizza la visita al suo presepe mobile, un sogno ad occhi aperti per grandi e piccini.

Ognuna delle attività commerciali insite sulla via Vittorio Emanuele, durante il periodo delle iniziative, oltre ad un allestimento in stile natalizio che caratterizzerà le loro vetrine, proporrà sconti e/o agevolazioni. Durante lo stesso periodo, lo storico laboratorio artigianale di pupi siciliani di Vincenzo Argento proporrà spettacoli a un prezzo bloccato di 6 € sia per gli adulti sia per i bambini.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!