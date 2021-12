Natale sul Cassaro

Natale sul Cassaro: libri, musica, auto storiche, intrattenimento e tradizione. Al via il secondo il weekend

Al via il secondo weekend dell'evento ''Natale sul Cassaro: da porta Nuova a porta Felice''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/12/2021 - 10:17:36 Letto 489 volte

Al via il secondo weekend d’iniziative organizzate dalle associazioni “Cassaro Alto” e “Cassaro D’Amare”, realizzate con il patrocinio e la collaborazione della “Fondazione Federico II”, lungo la via Vittorio Emanuele a Palermo.

L’evento “Natale sul Cassaro: da porta Nuova a porta Felice” vede, per la prima volta, una comune sinergia delle associazioni di commercianti di via Vittorio Emanuele e vuole essere il punto di partenza per una fattiva collaborazione che si svilupperà nel 2022 con una serie di iniziative comuni.

Programma iniziative dal 18 al 29 dicembre 2021

Sabato 18 dicembre

Dalle ore 16 si terrà “Il Natale al Cassaro che legge. Presentazioni, reading e…”, una serie d’iniziative organizzate da “La via dei Librai” che andranno dal reading di poesie alla presentazione di libri e che saranno realizzate lungo tutto il Cassaro. Alle ore 17, presso il bar/tabacchi Federico II, Sara Favarò, accompagnata dal chitarrista Ferdinando Scafani, recita “Canti e nenie di Natale”. Alle ore 17:30, presso la Libreria Vaccaro, letture in lingua italiana e inglese tratte dal libro “Canto di Natale” di C. Dickens a cura degli allievi del “Convitto Nazionale G.Falcone”.

Alle ore 17 è prevista l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Palermo.

Alle ore 19, organizzata da “Ars Nova Palermo“ e “Ballarò significa Palermo” in collaborazione con l’associazione “Parco del Sole”, nella chiesa di San Giovanni Decollato, il signor Questore di Palermo, dottor Leopoldo Laricchia, leggerà alcune poesie dei poeti Dino Campana e Giorgio Caproni che precederanno il concerto con musiche di Verdi, Puccini e Donizetti che sarà eseguito dal maestro Onofrio Claudio Gallina, al piano, e da Nicola Pisaniello, tenore.

Nel pomeriggio i personaggi di Walt Disney percorreranno il Cassaro. Davanti alle rispettive botteghe artigiane Gaetano Sanso, Angela Tripi e Pantaleone Arte Sacra esporranno i loro presepi artigianali. Lo storico laboratorio artigianale di pupi siciliani di Vincenzo Argento proporrà spettacoli a un prezzo bloccato di 6 € sia per gli adulti sia per i bambini.

Domenica 19 dicembre

Alle ore 10 propone una visita guidata “Natale al museo Abatellis: Madonne, natività e annunciazioni”. Un percorso, rivolto soprattutto alle famiglie ed ai bambini, alla scoperta di uno dei musei più importanti della città, che terrà conto della presenza dei bambini utilizzando all’occorrenza un linguaggio di facile comprensione per i più piccoli, supportati dall’uso di disegni illustrativi delle opere d’arte. Lungo il tour si conosceranno sia la storia del museo e le sue opere più importanti soffermandoci in particolar modo su quelle opere legate alla figura della Madonna: natività, madonne in trono, incoronazione della Vergine, annunciazioni. Scopriremo insieme come la figura della Vergine è stata rappresentata nei secoli e secondo i diversi stili artistici. In questo escursus sulla Madonna sarà dato importante rilievo all’opera più illustre del museo, l’Annunciata di Antonello da Messina.

Costo: 15 € a persona (include ingresso museo); 6 € a persona, bambini fino 10 anni (include ingresso museo). Necessaria prenotazione e green pass per l’accesso al museo. La vista si svolgerà con minimo 8 partecipanti adulti. Appuntamento alle ore 10 di fronte all’ingresso del museo Abatellis.

Alle ore 11:30, esibizione dei “Drum Circle” di Salvo Vitale.

Presso la Cattedrale di Palermo, il frutto della raccolta alimentare organizzata da “Fiat 500 Club Sicilia” presso villa Filippina dal 13 al 18 dicembre, sarà consegnato a don Sarullo per la distribuzione a chi, in questo particolare momento, è meno fortunato. Verso le ore 12, le 500 storiche partiranno da piazza della Vittoria e percorreranno tutto il Cassaro per il “Memorial Rita Vinci”.

Alle ore 17, via Vittorio Emanuele sarà allietata dal suono e dal canto di ciaramelle e cantori.

Nel pomeriggio i personaggi di Walt Disney percorreranno il Cassaro. Davanti alle rispettive botteghe artigiane Gaetano Sanso, Angela Tripi e Pantaleone Arte Sacra esporranno i loro presepi artigianali. Lo storico laboratorio artigianale di pupi siciliani di Vincenzo Argento proporrà spettacoli a un prezzo bloccato di 6 € sia per gli adulti sia per i bambini.

Mercoledì 22 dicembre

Alle ore 17, trampolieri e performance di fuoco.

Alle ore 19, presso la Chiesa di San Giovanni Decollato, si terrà il concerto di Natale in collaborazione con “Ars Nova Palermo” e “Ballarò significa Palermo” in collaborazione con l’associazione “Parco del Sole”, concerto di Giuseppe e Alessio Francolini, pianoforte a quattro mani, con musiche di Schubert, Ravel e Casella al termine del quale le associazioni Cassaro Alto e Cassaro D’amare” offriranno ai presenti il brindisi per gli auguri di Natale.

Mercoledì 29 dicembre

Alle ore 19 nella Chiesa di San Giovanni Decollato, organizzato con “Ars Nova Palermo” e “Ballarò significa Palermo” in collaborazione con l’associazione “Parco del Sole”, si terrà il concerto di fine anno con l’esibizione dei maestro Onofrio Claudio Gallina e Andrea Vizzini che, eseguiranno musiche di Rachmaninov, Scribian e Glazunov. Al termine brindisi per gli auguri per un buon 2022.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!