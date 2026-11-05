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Marina Militare

Nave Amerigo Vespucci a Palermo dal 6 all'8 novembre: visite aperte al pubblico, ecco gli orari

Lo storico veliero della Marina Militare arriva nel porto di Palermo venerdì 6 novembre e resterà fino a domenica 8. Tre giornate di visite a bordo per cittadini, studenti e istituzioni.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/11/2026 - 08:50
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Appuntamenti
Di Jean-Pierre Bazard Jpbazard - Opera propria, CC BY 4.0, Collegamento

La nave Amerigo Vespucci torna protagonista nel capoluogo siciliano. Lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare arriverà nel porto di Palermo venerdì 6 novembre 2026, dove resterà ormeggiato fino a domenica 8 novembre, nell'ambito della Campagna 2026.

La sosta rappresenterà un'occasione per cittadini e visitatori di conoscere da vicino una delle unità navali più rappresentative della Marina Militare, simbolo della tradizione marinaresca italiana.

Amerigo Vespucci a Palermo: giorni e orari delle visite

Durante la permanenza in porto, la nave Amerigo Vespucci sarà aperta al pubblico per tre giorni, secondo il seguente calendario:

  • Venerdì 6 novembre: dalle 14:00 alle 18:30

  • Sabato 7 novembre: dalle 14:00 alle 18:30

  • Domenica 8 novembre: dalle 14:00 alle 18:30

Le visite consentiranno alla popolazione di salire a bordo dello storico veliero e conoscere più da vicino la realtà della Marina Militare.

Incontri con istituzioni e studenti

Nel corso della sosta palermitana sono previste anche visite da parte delle autorità locali, delle istituzioni e degli studenti, oltre a momenti di incontro con gli organi di informazione.

In particolare, sabato 7 novembre alle ore 12 si terrà un punto stampa dedicato alla presenza dell'Amerigo Vespucci in città.

L'arrivo della nave scuola rappresenta un nuovo momento di incontro tra la Marina Militare e la cittadinanza, con la possibilità di visitare il veliero durante l'intero fine settimana.

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Fonte: Marina Militare
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