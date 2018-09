Nino‘ u ballerino tra gli animatori per la festa della patrona di Baucina

Anche quest’anno, il celeberrimo meusaro palermitano sarà presente con una postazione gastronomica ad hoc nei pressi della Confraternita, in via Umberto I, sia sabato che domenica dalle 16:00 fino a tarda sera, e preparerà focacce con panelle, crocchè e milza.

“Da molti anni sono devoto alla patrona di Baucina Santa Fortunata e prendere parte attraverso la mia attività alle celebrazioni in suo onore mi rende felice come uomo e cattolico”: con queste parole Antonino Buffa, in arte Nino ‘u Ballerino, commenta la partecipazione alla festa che, nel piccolo Comune in provincia di Palermo, entra nel vivo tra le giornate di sabato 8 e domenica 9 settembre, con la solenne processione serale che richiama fedeli provenienti da tutta la Sicilia e non solo.