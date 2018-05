Notte Bianca della legalità

''Notte Bianca della legalità'', arriva la mostra ''Gli invisibili, ammazzati dalla mafia e dall'indifferenza''

In occasione della ''Notte Bianca della legalità'' arriva la mostra ''Gli invisibili, ammazzati dalla mafia e dall'indifferenza''.

03/05/2018

In occasione della “Notte Bianca della legalità” arriva la mostra “Gli invisibili, ammazzati dalla mafia e dall’indifferenza” di Lavinia Caminiti che sarà esposta in 40 pannelli all'interno del Palazzo di giustizia di Palermo. Una manifestazione, creata per sottrarre dell’oblio le storie di uomini e donne uccisi perché facevano il loro dovere, che si svolgerà sabato 5 maggio in contemporanea nei palazzi di giustizia di quattro città italiane: Roma, Napoli, Genova e Palermo, a partire dalle 15.

Dal casolare dove fu massacrato Peppino Impastato alle pagine storiche dei quotidiani dopo le stragi: la mostra itinerante “Gli invisibili” che ha fatto tappa a Firenze, Milano, Roma e in diverse città della Sicilia, prosegue un progetto avviato da Lavinia Caminiti nel 2013, per “documentare quale memoria la Sicilia conservi dei delitti di Cosa Nostra – spiega l'autrice - fotografando e riprendendo in momenti di normale quotidianità luoghi testimoni di fatti efferati e mettendoli a confronto con documenti prodotti immediatamente dopo il delitto”.

Nel corso della manifestazione più di 30 esperti e 10 laboratori saranno a disposizione di 300 studenti “Portatori sani di legalità” che avranno la possibilità di confrontarsi con magistrati, esperti delle forze dell'ordine, avvocati e giovani tirocinanti sui temi del contrasto alla criminalità e lotta alla corruzione, cyberbullismo e immigrazione. “La Notte bianca della legalità è un'opportunità per mostrare ai ragazzi che la legalità non è un ideale che appartiene solo ad alcune categorie - spiega Giovanna Nozzetti, presidente della sezione distrettuale dell'Associazione nazionale magistrati di Palermo - ma un obiettivo concreto a cui ciascuno può contribuire. A Palermo alcuni studenti avranno inoltre la possibilità di visitare il museo Falcone e Borsellino al piano ammezzato del Palazzo di giustizia, un luogo della memoria viva curato dall'Anm Palermo con la collaborazione di Giovanni Paparcuri”.

