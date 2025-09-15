CERCA:
Notti d'arte e natura a Palermo: visite serali al Museo Riso e all'Orto Botanico

Sabato 20 settembre il Museo Riso apre le sue porte al calar del sole, mentre il 19 e 25 settembre l'Orto Botanico propone passeggiate serali tra luci e colori suggestivi.
Palermo offre esperienze culturali uniche anche dopo il tramonto. Sabato 20 settembre, il Museo Riso di corso Vittorio Emanuele apre le porte al calar del sole con due turni di visita, alle 20:00 e alle 21:00. Il percorso, guidato, racconta oltre sessant’anni di arte attraverso artisti siciliani, italiani e internazionali, con focus sul ciclo di manufatti “Percorsi di Memoria”, in cui vita, morte e corpo dialogano intensamente.

Durante la serata saranno presentate anche le nuove acquisizioni del museo, tra cui La Sicilia e altre figure di Flavio Favelli, Cicero di William Kentridge e A Brighter Tomorrow del collettivo Claire Fontaine, opere che intrecciano memoria, identità e contemporaneità. L’evento si conclude con un calice di vino nel chiostro del museo, offerto dalla cantina Vigne di Verre. Il biglietto costa 5 euro.

Inoltre, prosegue “L’Orto Botanico al calar del sole”, con passeggiate guidate tra luci soffuse e colori crepuscolari, previste per venerdì 19 e giovedì 25 settembre. I partecipanti esploreranno i viali alberati e le collezioni botaniche più suggestive, accompagnati da un operatore CoopCulture e dotati di piccola luce LED per muoversi in sicurezza. Due i turni disponibili: 20:30 e 21:45, con biglietto a 5 euro.

Un’occasione imperdibile per vivere Palermo di sera, tra arte contemporanea e natura, con esperienze guidate pensate per grandi e piccoli amanti della cultura.

Fonte: CoopCulture
  Museo RisoPalermoOrto Botanicovisite serali Palermoarte contemporanea Palermopercorsi notturniNotti del ContemporaneoCoopCulture

