Orazio Sciortino per Amici della Musica: Il compositore e pianista al Politeama Garibaldi

Lunedì 25 marzo, alle 17.15, il pianoforte di Orazio Sciortino al Politeama Garibaldi di Palermo per l'Associazione Siciliana Amici della Musica.

22/03/2019

Lunedì 25 marzo, alle 17.15, il pianoforte di Orazio Sciortino al Politeama Garibaldi di Palermo per l’Associazione Siciliana Amici della Musica. Il pianista e compositore siracusano eseguirà brani di Rossini, Poulenc e Schumann, oltre che brani scritti da lui stesso.

Tra i brani in programma i Pechés de Vieillesse di Rossini: lavori pianistici in cui aleggia uno spirito visionario da un lato, fantastico dall'altro, in cui ironia e malinconia sono due facce dello stesso personaggio "Rossini", capace di specchiarsi negli schumanniani Arlequin, Florestan, ma anche Eusebio e Chiarina. Ritratti di maschere, spettatori di un teatro di cui sono anche protagonisti nella musica di Poulenc.

“Rossini quindi si colloca tra due figure psicologicamente sfaccettate e articolate come quelle di Poulenc e Schumann – spiega Sciortino - in un percorso in cui le nostre contraddizioni sono protagoniste. Cuore del programma sono i due valzer per aspettare la mezzanotte, ovvero due diapositive che ritraggono lo stesso momento: nel primo un pianista, inascoltato, accompagna una sorta di Kabaret-musik mentre una coppia, dallo sguardo fisso, danza pigramente; il secondo ha il carattere di una nostalgica ninna nanna in cui una serie di armonie viene riproposta continuamente sotto diverse forme e alla fine svanisce sulla ripetizione di uno stesso frammento".

Sciortino collabora con importanti istituzioni musicali in Italia e all’estero, tra cui il Teatro alla Scala di Milano, la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, il Ravello Festival, l’Accademia Filarmonica di Bologna, il Teatro Greco di Siracusa, l’Accademia Filarmonica di Verona, lo Swiss Ensemble New Wave, l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

