Osservazioni Astronomiche

Osservazioni Astronomiche presso Arco Azzurro a Mongerbino

Lunedì 3 agosto dall'Arco Azzurro, potremo godere dell'irripetibile spettacolo del cielo stellato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/08/2020 - 16:53:59 Letto 385 volte

Lunedì 3 agosto dall’Arco Azzurro, un luogo privilegiato che è un mito di bellezza e meraviglia, potremo godere dell’irripetibile spettacolo del cielo stellato grazie alla strumentazione per osservazioni astronomiche dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo. Un evento da non perdere, un’occasione speciale che in questa strana estate 2020 saprà essere occasione particolare di riflessione sulla bellezza e sulla grandezza del nostro Universo.

Protagonisti della serata, oltre a stelle e nebulose, saranno i giganti gassosi del Sistema Solare Giove e Saturno, insieme ad una splendida Luna piena, che sorgeranno alle spalle di Monte Catalfano. Le osservazioni saranno guidate dall’astrofisico Mario Giuseppe Guarcello, ricercatore e divulgatore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo.

La partecipazione all’evento è gratuita a partire dalle 22:30.

Le osservazioni saranno annullate in caso di condizioni meteo avverse.

