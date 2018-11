musica

Palermo, a Sanlorenzo il Freddie Mercury Memorial Day

Un grande evento per rendere omaggio ad uno dei miti della storia della musica rock internazionale: l'1 dicembre al Mercato è il Freddie Mercury Memorial Day.

Nella settimana del debutto nelle sale cinematografiche italiane di “Bohemian Rhapsody”, il film ispirato alla storia dei Queen e del loro leggendario leader, a Sanlorenzo Mercato i Good Company rendono omaggio ad uno dei grandi miti della storia della musica con il “Freddie Mercury Memorial Day”. Non un semplice concerto ma una giornata intera di eventi e iniziative dedicate a uno degli artisti più amati del rock di sempre. Un evento ricco di momenti celebrativi per una giornata tributo che si apre alle 17 con la jam session aperta a tutti, con in scaletta brani come “A kind of magic”, “I want to break free”, “Crazy little thing called love”, “Don't stop me now”.

Alle 19 spazio alle proiezioni di interviste memorabili e videoclip musicali, tra aneddoti e chicche dei Queen raccontate dai componenti dei Good Company da sempre attenti selezionatori di notizie, storie e approfondimenti sulla storica band britannica. Alle 21.30 si apre il live show per un concerto che si snoda attraverso tre ore di musica: passando per i grandi classici, verranno proposti brani generalmente suonati dal vivo come “Somebody to love”, “We will rock you”, “Bohemian Rhapsody”, ma anche pezzi celebri e di rado suonati live come “Headlong”, “The Invisible man”, “Innuendo”, “Flash”, “The Miracle”, “Need your loving tonight”, per citarne alcuni. Un concerto che sarà anche un grande show con diversi momenti di interazione con il pubblico come l’invito a suonare dei campanelli da bicicletta per celebrare il brano “Jazz” in occasione del 40esimo della canzone che dà il nome al settimo album della band.

Numerosi gli ospiti speciali della serata che si alterneranno sul palco accanto alla resident band, dai cantanti Joshua Frederick Ross e Claudia Sala, ai batteristi Ferdinando Piccoli e Danilo Spinoso, al chitarrista Federico Madonia. Tra gli altri anche uno speciale omaggio reso dalla soprano Emanuela Sala alla cantante lirica recentemente scomparsa Montserrat Caballé diventata famosa in ambito pop dopo il duetto con Freddie Mercury nell'album 'Barcelona'. Il singolo omonimo diventò l'inno dei Giochi Olimpici del 1992.

I Good Company celebrano i Queen già nel nome della band che omaggia l’omonima canzone contenuta nel dico iconico “A night at the Opera”. La band nasce nel 2007 da un’idea di Gianni Varrica e Sergio Algozzino. Al piano il primo, alla voce il secondo, i due coinvolgono ben presto nella band il bassista Massimo Provenzano. Dopo diversi assestamenti, nel 2013 il gruppo si attesta su una formazione definitiva con Carmelo Mandalà alla chitarra, Samuele Mollisi alla batteria, Simone Rosselli alla voce.

