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Teatro a Palermo

Palermo, al Re Mida arriva ''Fidarsi ma non troppo'': una commedia tra amore, gelosia e colpi di scena

Dal 6 novembre al Re Mida - Casa Cultura una nuova commedia brillante con Cesare Biondolillo, Riccardo Isgrò e Giulia Picone. Quattro spettacoli tra venerdì e domenica, con musica, ironia e situazioni imprevedibili.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/11/2026 - 10:07
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Appuntamenti

Un triangolo sentimentale fuori dagli schemi, equivoci, gelosia e tanti colpi di scena. Da venerdì 6 novembre arriva al Re Mida - Casa Cultura di Palermo la nuova commedia brillante “Fidarsi ma non troppo”, con Cesare Biondolillo, Riccardo Isgrò e Giulia Picone.

Lo spettacolo, arricchito da momenti di musica e varietà, vede Rino Carnovale come assistente alla regia e Noemi Billi alla cura dei costumi.

Un triangolo amoroso tutto da ridere

Protagonista della storia è Cesare, portiere di notte con il sogno di diventare attore, che sembra aver trovato un equilibrio sentimentale perfetto dividendo la propria vita tra Riccardo, impiegato di banca, e Giulia, scrittrice di romanzi.

I due uomini si alternano nella casa della donna, ma quella che inizialmente appare come una situazione gestibile si trasforma presto in un intreccio complicato.

La competizione tra Cesare e Riccardo finisce infatti per incrinare gli equilibri, dando vita a una serie di situazioni ironiche e imprevedibili.

A guidare il pubblico attraverso gli sviluppi della vicenda sarà Cesare Biondolillo, protagonista di una commedia che alterna recitazione, comicità e momenti musicali.

Date, orari e biglietti

Lo spettacolo andrà in scena al Re Mida - Casa Cultura, in via Filippo Angelitti a Palermo, con quattro appuntamenti:

  • Venerdì 6 novembre: ore 21:00

  • Sabato 7 novembre: ore 17:00 e 21:00

  • Domenica 8 novembre: ore 17:15

Il costo del biglietto intero è di 15 euro, mentre il ridotto costa 13 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 392 6393204.

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