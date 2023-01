teatro

Palermo, al Teatro Jolly va in scena ''La Bottega del Pizzo'' di Anna Mauro

La compagnia Radici di sole presenta: "La Bottega del Pizzo" di Anna Mauro, Il 26 Gennaio al Teatro Jolly di Palermo alle ore 21.15

Una famiglia stritolata dai debiti e una vecchina dedita al ricamo, al tombolo e all'uncinetto che decide di aprire un'attività, vendendo tutti i pizzi realizzati nel corso della sua vita per far la dote alla nipote, orfana di madre. L'attività dei pizzi imbocca la via del successo. Ma un giorno si presentano alla vecchina due malviventi che vogliono pagato il pizzo. Un'esilarante serie di malintesi farà sì che la vecchina si ribelli chiamando in suo aiuto tutto il condominio...

''Radici di Sole'', associazione che riunisce attori di varia estrazione, questa volta lo fa attorno al tema della lotta alla mafia che, come sempre raccomandato anche dai magistrati impegnati in prima linea, deve partire dai giovani e soprattutto da un cambiamento nel modo di pensare. Antimafia con leggerezza, per condurre il pubblico a teatro dove, dopo avere sorriso e pianto, sarà stimolata a riflettere e portare a casa un'etica nuova.

''La Bottega del Pizzo'' è il sociale portato sul palcoscenico; è la gioia di scegliere la via giusta; è il coraggio del cambiamento.

IL TESTO

La Bottega del Pizzo nasce da un laboratorio teatrale per la legalità animato con grande successo, insieme agli studenti del Liceo Scientifico G. Galilei di Palermo, dall'autrice e regista Anna Mauro. Dopo essere stato rappresentato dai ragazzi, è diventato un nuovo testo teatrale registrato SIAE che si è arricchito di episodi e personaggi per una rappresentazione con attori adulti.

LA TRAMA

Nonna Bettina, circondata da familiari e amici, si trova a contrastare difficoltà economiche e decide di mettere in piedi un'impresa familiare sfruttando le risorse artistico-artigianali di cui è in possesso e coinvolgendo amiche e vicine di casa. Nasce così l'idea di aprire una bottega di pizzi e merletti; gli articoli sono di grande pregio, e la piccola azienda prospera in men che non si dica. Ma la malavita non perde tempo e, lì dove si prospetta una fonte di guadagno, non tarda ad arrivare la richiesta del pizzo. Cosa ne sarà della famiglia e della piccola azienda...?

IL COMMENTO

Lo spettacolo si articola con le caratteristiche della farsa; veritiero, comico anche se con qualche amarezza, pieno di gag e di risvolti a sorpresa. In esso si sovrappongono tematiche sociali come la crisi economica e l'estorsione mafiosa, insieme alla valorizzazione delle risorse culturali del nostro territorio. Vi sono inseriti battibecchi e storie di uomini e donne con i loro sentimenti e difetti, i loro scheletri nell'armadio e la loro bonomia - ovvero l'arte del fronteggiare gli eventi sfoggiando un bel sorriso e armandosi di pazienza, ma anche di grinta combattiva.

LA VALENZA FORMATIVA

I temi della legalità e della giustizia sociale sono trattati non con noiose tirate, ma solo tramite il ritratto dei vari personaggi (casomai, con fulminanti battute). La presenza degli estorsori è vissuta non come un male inevitabile, ma come un inaccettabile sopruso. Lo svolgimento della trama dimostra come i legami sociali e familiari (anche al di là degli scontri generazionali) sono gli unici a permettere di combattere la prepotenza mafiosa, che perde il suo potere nel momento in cui l'individuo minacciato non si chiude nella sua solitudine, ma crea comunità insieme agli altri diventando così più forte.

L'opera si presta particolarmente a un prezioso momento di promozione della coscienza civica e si pone come momento ri-creativo nel senso della creazione di nuove idee e punti di vista su un fenomeno che mette in ginocchio la società siciliana e non solo. La sopraffazione, lungi dal diventare ostentazione di un potere degno di ammirazione, viene vista come fenomeno odioso e da contrastare. Tuttavia, oltre a questi temi, sono anche accennate piccole storie personali: ridicole, esecrabili, incredibili, ma verosimili e molto umane: adatte per catturare l'attenzione di spettatori giovani e non.

L'AUTRICE DEL TESTO E REGISTA DELLO SPETTACOLO

Anna Mauro è regista e autrice di testi teatrali con studi specifici. Ha esperienza più che ventennale con attori adulti e più che trentennale con adolescenti e bambini. Scrive spettacoli di grande poesia e/o di grande divertimento, entrambi con una forte assertività su tematiche sociali o di grandissima attualità: Anna Mauro non teme di scrivere ciò che pensa, si diverte a fare teatro e coltiva giovani talenti. L'associazione che produce i suoi spettacoli prende il nome da una delle sue opere per bambini: Radici di Sole, nome che bene esprime l'amore per la sua Palermo e la sua Sicilia. Nonostante ciò, Anna Mauro è rappresentata in tutta Italia, soprattutto coi testi per ragazzi, e anche all'estero, con testi per adulti. La sua produzione si divide fra opere in italiano e opere in dialetto; si diversifica altresì fra drammi, commedie, farse, musical.

Le informazioni di riferimento, la rassegna stampa, i video e le foto degli spettacoli possono essere reperiti presso il sito www.annamauro.it. Nel sito, interviste all'Autrice.

