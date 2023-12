festività natalizie

Palermo, al via i weekend natalizi sul Cassaro

Per quattro fine settimana via Vittorio Emanuele sarà animata da eventi che ravviveranno il Cassato Alto, quel tratto di strada che si snoda dai Quattro Canti fino a Villa Bonanno, cercando di coinvolgere, in occasione delle festività natalizie, sia i turisti sia i palermitani che potranno così riscoprire la centralità della strada più antica di Palermo.

14/12/2023

Prendono il via venerdì 15 dicembre gli appuntamenti natalizi organizzati dall’associazione Cassaro Alto con Confcommercio Palermo, Significa Palermo ETS, la Città di Palermo e in collaborazione con “La via dei librai”.

Per quattro fine settimana via Vittorio Emanuele sarà animata da eventi che ravviveranno il Cassato Alto, quel tratto di strada che si snoda dai Quattro Canti fino a Villa Bonanno, cercando di coinvolgere, in occasione delle festività natalizie, sia i turisti sia i palermitani che potranno così riscoprire la centralità della strada più antica di Palermo. I weekend interessati dagli eventi sono quelli 15/16 dicembre, 22/23 dicembre, 29/30 dicembre e 4/5 gennaio.

Si inizia venerdì 15 dicembre alle ore 11,30 con le letture tratte “Racconti cattivi” e “Il gattopardo raccontato dalle cameriere” a cura di Giorgio D’Amato e Arianna Cona. Seguiranno, alle ore 17,00, le letture tratte “Il Vangelo secondo Tigre” e “Cinico Natale” a cura di Giovanni Basile e alla chitarra Luigi De Francesco.

Sabato 16 dicembre alle ore 11,30 ci sarà la presentazione del numero di dicembre della rivista “Babbaluci” a cura di Giovanni Basile cui seguirà, alle ore 17,30, la presentazione del libro di Roberto Lopes “1891 Il naufragio del piroscafo Utopia”. Alle ore 19,00, invece, ci sarà una performance di poesia estemporanea a cura di Vladimir.

Nella giornata di domenica 17 dicembre, passeggiare sul Cassaro Alto vorrà dire incontrare il “Collettivo On the road”, che con le sue performance tra parole, storie e cunti palermitani allieterà i presenti. Nei prossimi weekend è prevista la presentazione del libro di Santi Gnoffo “Donne di Sicilia”, del libro di Clarissa De Rossi “Il saraceno in Ballarò”, del libro di Massimo Brizzi “Aldo ed Helios”, l’incontro con l’autore Gabriele Mastropaolo e con il poeta Roberto Crinò. Il calendario sarà pubblicato nella pagina Facebook dell’associazione Cassaro Alto.

Gli eventi si svolgeranno nello spazio antistante la Libreria Zacco.

