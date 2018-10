Palermo, Arriva l'Oktoberfest a Sanlorenzo Mercato: una sfilata di birre artigianali, rigorosamente siciliane

Oktoberfest siciliano

Sabato 13 e domenica 14 ottobre, a partire dalle 19, a Sanlorenzo Mercato va in scena l'Oktoberfest siciliano: una sfilata di birre artigianali, rigorosamente siciliane.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/10/2018 - 15:38:56 Letto 392 volte

Sabato 13 e domenica 14 ottobre, a partire dalle 19, a Sanlorenzo Mercato va in scena l'Oktoberfest siciliano: una sfilata di birre artigianali, rigorosamente siciliane, dalle caratteristiche originali e dalla lavorazione genuina, per una due giorni di divertimento tutta da gustare: ticket speciali, panini con la porchetta di suino siciliano e tanta musica.

Quattro postazioni straordinarie con birra alla spina saranno appositamente allestite nel porticato esterno del Mercato. In ognuna di queste, altrettanti produttori saranno presenti per spiegare e presentare le proprie birre artigianali, disponibili per l’occasione a un prezzo speciale. Tra queste alcune delle birre siciliane più apprezzate in Italia e all’estero, premiate anche con riconoscimenti internazionali. Ospiti dell’evento i birrai di Ortyx di Siracusa, Chinaschi di Salemi, Birrificio 24 Baroni di Nicosia, Birra Kimiya di Palermo. Ad accompagnare le oltre 12 birre una sorpresa golosa tra le più amate del Mercato: la porchetta siciliana agli aromi, servita in golosi panini con cipolla caramellata o altri condimenti a scelta. Un ticket speciale di 10 euro consentirà di assaggiare 4 birre a scelta tra i birrifici presenti e di avere anche un quinto bicchiere di birra in omaggio.

