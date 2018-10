manifestazione sportiva

Palermo, ''Bike Test Tour d'Italia'', manifestazione sportiva al Parco della Favorita

Shimano Steps Italian Bike Test, il più importante Bike Test Tour d'Italia che consente a tutti gli appassionati di scoprire gratuitamente le novità bike 2019, fa la sua ultima tappa nazionale a Palermo oggi e domani.

Shimano Steps Italian Bike Test, il più importante Bike Test Tour d’Italia che consente a tutti gli appassionati di scoprire gratuitamente le novità bike 2019, fa la sua ultima tappa nazionale a Palermo oggi e domani, dopo esser stato a Milano, Montecatini e Roma.



L’evento è realizzato con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Palermo per continuare il processo di valorizzazione del Parco della Favorita iniziato con il recupero del "Campo ostacaoli" ed il progetto sperimentale de “La domenica Favorita”.



"Grazie a questo progetto - afferma Marco Lampasona, referente della tappa di Palermo per conto di Taking off - è stato scelto il nostro Parco Reale. La presenza di percorsi già pronti di Mtb, Gravel, Downhill, realizzati nell’ambito de La domenica Favorita, e la bellezza dei luoghi ha fatto scegliere agli organizzatori la nostra città per il secondo anno consecutivo”.

Per il Sindaco Leoluca Orlando, si tratta di "un'altra bella manifestazione che valorizza il Parco della Favorita per una delle attività sportive cui meglio si presta e che è resa possibile dal costante lavoro di recupero dell'area, avviato da alcuni anni e che prosegue in modo incessante.

Ancora una volta la collaborazione fra Amministrazione comunale e privati è lo strumento per rendere il Parco un luogo di socialità e vita sana all'aria aperta; un modo per per sottolineare il suo valore come "bene comune" da difendere e tutelare."



Il Village, situato all’interno del Parco della Favorita in prossimità del campo equestre, sarà pronto ad accogliere i visitatori oggi fino alle 18 e domani dalle ore 9 alle 15.30.

La segreteria invece, sarà disponibile in entrambe le giornate dalle 8.30 per il ritiro del badge o per effettuare l’iscrizione in loco.



Quattro i tracciati studiati e realizzati per testare e mettere in risalto le performance delle bici dei 38 brand presenti.

Il percorso MTB si sviluppa per circa 5 km all’interno della riserva naturale del Parco della Favorita con un dislivello totale di 245 metri.

Il tracciato Ciclocross – Gravel si snoda per circa 4 km.

Il trail Enduro si sviluppa interamente su una strada sterrata di 1,1 km e con un dislivello negativo di 250 mt. Per raggiungere questo tracciato, a disposizione anche un bike shuttle.

Infine, il percorso Road di 10 km è dedicato a chi preferisce l'asfalto e vuole mettersi alla prova in tutte le condizioni che si possono affrontare pedalando su strada.

