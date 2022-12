concerti

Palermo, concerto di Natale a San Giovanni Decollato

Appuntamento fuori programma di “Sicilian Music Wave”, la stagione concertistica di Ars Nova - Associazione Siciliana per la Musica da Camera giunta alla 48° edizione e realizzata in collaborazione con il Festival internazionale Palermo Classica, l’associazione musicale Bequadro e con il supporto dell’Assessorato al turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, del Comune di Palermo, dell’associazione Significa Palermo e dell’associazione Parco del Sole, per la direzione artistica del Maestro Onofrio Claudio Gallina.

Domenica 18 dicembre, alle ore 19:30, nella chiesa di San Giovanni Decollato, nell'omonima piazzetta a Palermo, appuntamento con la soprano Valentina Romeo che sarà accompagnata dall'ensemble New Camerata.

L'ingresso al concerto è gratuito. Sarà possibile contribuire alla raccolta fondi “#Sostieni il progetto BallarArt” promossa da Significa Palermo ETS d’intesa con Ars Nova.

