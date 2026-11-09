lunedì09 novembre 2026, 13:57
Arte e inclusione

Palermo, danza e teatro senza barriere: ai Cantieri della Zisa debutta ''Coreopolis'' con tre spettacoli

Il 13 e 14 novembre arriva la prima edizione di ''Coreopolis - Pratiche coreutiche inclusive'', il progetto di Muxarte diretto da Giuseppe Muscarello. Tre spettacoli dedicati a disabilità, partecipazione culturale e libertà espressiva.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 09:26
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Appuntamenti

Due giornate dedicate alla danza, al teatro e all'inclusione, per raccontare il corpo come strumento di espressione e partecipazione culturale. Il 13 e 14 novembre 2026, negli spazi di Arci Tavola Tonda ai Cantieri Culturali alla Zisa, debutta “Coreopolis – Pratiche coreutiche inclusive”, progetto promosso da Muxarte con la direzione artistica di Giuseppe Muscarello.

La prima edizione propone tre spettacoli che mettono al centro il rapporto tra arte, disabilità e società, valorizzando le capacità creative delle persone attraverso il movimento e la rappresentazione teatrale.

Muscarello: ''Includere significa fare corpo comune''

«Coreopolis nasce dalla constatazione di una difficoltà ancora persistente: per molte persone con disabilità l’accesso a percorsi artistici continuativi rimane limitato a esperienze occasionali o prevalentemente assistenziali», spiega il direttore artistico Giuseppe Muscarello.

L'obiettivo è riconoscere le persone con disabilità come protagoniste della produzione artistica, creando uno spazio nel quale differenti modalità espressive possano incontrarsi.

«È questa la direzione di Coreopolis: perché, in fondo, includere significa anche questo: fare corpo comune», sottolinea Muscarello.

Il programma del 13 e 14 novembre

Venerdì 13 novembre, alle 19:30, andrà in scena “Come volare senz’ali” di Giorgia Di Giovanni, con la compagnia di danza Kambein/Anffas Palermo. Nato da un laboratorio di danzaterapia e ispirato a “Il gabbiano Jonathan Livingston” di Richard Bach, lo spettacolo utilizza il volo come metafora di libertà e superamento dei propri limiti.

Alle 20:00 sarà la volta di “KAÓSMOS”, di Ugo Giacomazzi e Luigi Di Gangi, con gli interpreti della compagnia Teatri Alchemici. Una performance costruita attraverso improvvisazione, gioco e movimento, nella quale anche il pubblico può contribuire allo sviluppo dell'azione scenica.

Sabato 14 novembre, alle 19:00, il programma si concluderà con “La patente”, ispirato alla celebre novella di Luigi Pirandello, di e con Salvatore Tringali e Giuseppe Muscarello.

Attraverso il dialogo tra teatro e danza, lo spettacolo affronta il tema del pregiudizio e delle etichette sociali, mettendo a confronto l'immagine pubblica e l'identità personale.

Biglietti e informazioni

Gli spettacoli si svolgeranno presso Arci Tavola Tonda, ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.

Il biglietto per gli spettacoli del 13 novembre costa 3 euro, mentre per “La patente” del 14 novembre il costo è di 5 euro.

I biglietti possono essere acquistati al botteghino oppure online attraverso il sito del Festival ConFormazioni.

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