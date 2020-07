teatro in piazza

Palermo, Domani a Partanna Mondello il teatro in piazza per le famiglie disagiate

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/07/2020 - 12:05:14 Letto 374 volte

Se le famiglie non possono andare a teatro il teatro va in piazza. Domani, venerdì 31 luglio, alle 21, nel cortile dell'ex Onpi sulla scalinata della Chiesa (via Pandora 14) va in scena "La Bambinanza" di Alessandro Ienzi, con Patrick Andrade Mendes, Giuseppe Di Raffaele, Lorenzo Randazzo. L'iniziativa gratuita e aperta alla cittadinanza è proposta da Raizes Teatro, compagnia teatrale che promuove la tutela dei diritti umani attraverso le arti e il teatro fondata nel 2017 a Palermo dall'avvocato Alessandro Ienzi. In collaborazione con Sunia Palermo e si svolge proprio nei luoghi dell-ex Onpi un complesso di immobili abbandonati al degrado e recuperato da 56 famiglie che lo hanno ristrutturato e adibito ad abitazione. Le famiglie hanno già avviato un percorso di riconoscimento e di regolarizzazione della propria posizione in relazione alla pubblica amministrazione. La Bambinanza è una trilogia dell'infanzia, che indaga l'infanzia negata, esplorando i temi del bullismo, del traffico internazionale di organi e dello sfruttamento del lavoro minorile. Promosso dall'Intergruppo per la tutela dell'infanzia del Parlamento Europeo è stato rappresentato all'Istituto italiano di cultura di Bruxelles, in occasione del trentesimo anniversario della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo. E, da Bruxelles, arriva a Palermo, e lo fa senza un biglietto d'ingresso perché l'arte è di tutti, anche di chi non può permettersi di acquistarlo, anche se ci troviamo in un momento particolare di ripresa, soprattutto sul fronte degli spettacoli. "In fin dei conti il teatro non è diverso dalla scuola, dagli ospedali, anche dalla pubblica amministrazione - dice Alessandro Ienzi, regista e fondatore di Raizes Teatro - è necessario ed è necessario che sia presente nella vita delle persone anche fuori dai locali del teatro". È anche questa la funzione del teatro in città: avvicinarsi a chi non può.

