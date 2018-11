Palermo, due giorni all'insegna di prelibate golosità festeggiando la zucca rossa

Degustazioni

Palermo, due giorni all'insegna di prelibate golositą festeggiando la zucca rossa

Il 3 e il 4 novembre Sanlorenzo celebra le festivitą che aprono il mese di novembre con una grande festa della zucca rossa, vera e propria icona del periodo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/11/2018 - 09:05:55 Letto 370 volte

Sacro e profano, tradizione e moda, leggenda e storia. Il passaggio tra ottobre e novembre si porta sempre dietro un enorme bagaglio di attività e spunti che mischiano culture popolari antiche del territorio con influenze straniere. Sanlorenzo Mercato rende omaggio alle festività il 3 e il 4 novembre con la Festa della zucca, una due giorni all’insegna di prelibate golosità, tutte rigorosamente a base di zucca rossa siciliana.

Un percorso di gusto che ha per assolute protagoniste le zucche rosse di Corleone che per l'occasione avranno un prezzo speciale. Spazio poi ai diversi piatti tematici creati dalle botteghe del Mercato. Si va dalla pizza con crema di zucca e guanciale del Forno alle crêpes alla zucca e le pappardelle con crema di zucca, salsiccia e caciocavallo del Pastificio passando per gli involtini alla zucca della Macelleria, il panino con crema di zucca, speck e tenero di Belmonte della Salumeria, gli involtini di pesce spada e zucca o la pasta con zucca e gamberetti della Pescheria. E poi l'arancina con crema di zucca e guanciale della Friggitoria, mentre all'Ortofrutta c'è l'imbarazzo della scelta, con la zucca in agrodolce, la vellutata di zucca, risotto alla zucca e uno speciale tortino di zucca.

