Jazz dal vivo

Palermo, due notti di jazz a Cinematocasa: Flora Faja, Riccardo Randisi e il quintetto Casati-De Martini protagonisti

Venerdì 13 e sabato 14 novembre, alle 22, nuovi appuntamenti con ''Music Tales'' nell'ambito di Jazz Up Close 2026. Due concerti tra grandi standard, canzone italiana, hard bop e improvvisazione, con la direzione artistica di Mimmo Cafiero.

Due serate dedicate al jazz dal vivo, tra grandi classici, improvvisazione e incontri musicali che attraversano generazioni differenti. Venerdì 13 e sabato 14 novembre 2026, alle ore 22, Cinematocasa a Palermo ospiterà due nuovi appuntamenti di ''Music Tales – Five Nights, Five Stories'', nell'ambito di Jazz Up Close 2026.

La rassegna, realizzata da Cinematocasa in collaborazione con l'Associazione Open Jazz Club, con la direzione artistica di Mimmo Cafiero, propone due progetti distinti: il duo formato da Flora Faja e Riccardo Randisi e il quintetto guidato da Giampaolo Casati e Andrea De Martini.

Venerdì 13 novembre: Flora Faja e Riccardo Randisi

Il primo appuntamento, intitolato ''Storie di note e di passione'', vedrà protagonisti Flora Faja alla voce e Riccardo Randisi al pianoforte.

Il concerto sarà un viaggio tra standard jazz e grandi canzoni italiane, attraverso interpretazioni personali che alternano atmosfere intime, momenti sentimentali e passaggi ironici e teatrali.

In programma brani come My Funny Valentine, The Nearness of You e Cheek to Cheek, accanto a celebri canzoni italiane quali Senza fine, Estate ed E se domani.

La voce e il pianoforte costruiranno un dialogo musicale nel quale l'improvvisazione offrirà nuove sfumature a melodie conosciute.

Flora Faja, figura storica del jazz siciliano, ha collaborato con artisti come Enzo Randisi, Giovanni Mazzarino, Fabrizio Bosso e Adam Nussbaum. Solista dell'Orchestra Jazz Siciliana e dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, insegna Canto Jazz al Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo.

Nello stesso istituto è docente di Pianoforte Jazz Riccardo Randisi, pianista e compositore, figlio del vibrafonista Enzo Randisi e componente stabile dell'Orchestra Jazz Siciliana.

Sabato 14 novembre: il quintetto Casati-De Martini

La seconda serata, ''The Art of the Quintet'', sarà dedicata alle sonorità dell'hard bop e del post-bop.

Sul palco saliranno Giampaolo Casati alla tromba, Andrea De Martini al sassofono, Mario Bellavista al pianoforte, Stefano India al basso e Simone Rumolo alla batteria.

Il progetto valorizza la formazione classica del quintetto jazz, con tromba e sassofono come strumenti solisti e una sezione ritmica capace di sostenere l'improvvisazione e il dialogo tra i musicisti.

Il repertorio comprenderà composizioni come There Will Never Be Another You, All the Things You Are, Recorda Me di Joe Henderson, Footprints di Wayne Shorter, Stablemates di Benny Golson e Nardis.

Particolarmente significativo sarà l'incontro tra Giampaolo Casati e Mario Bellavista, legati da una collaborazione artistica che risale anche all'album 4 Friends, registrato nel 2006 insieme a Marc Abrams e Mimmo Cafiero.

A vent'anni da quell'esperienza, i due musicisti torneranno a condividere il palco in una formazione arricchita da nuove sensibilità musicali.

Mimmo Cafiero: ''Ogni concerto deve avere qualcosa da raccontare''

Il direttore artistico Mimmo Cafiero sottolinea il significato della rassegna:

«Music Tales nasce dall’idea che ogni concerto debba avere realmente qualcosa da raccontare. Non volevo mettere insieme semplicemente cinque gruppi e cinque date, ma costruire cinque serate con un’identità precisa».

Un progetto che mette in relazione artisti affermati e musicisti di generazioni più giovani, valorizzando collaborazioni e percorsi condivisi.

«Music Tales vuole raccontare proprio questo intreccio fra memoria, presente, personalità e libertà musicale», conclude Cafiero.

Orari e informazioni per partecipare

I concerti si svolgeranno a Cinematocasa, in piazza SS. Quaranta Martiri al Casalotto 3, con ingresso anche da via Maqueda 124, a Palermo.

Entrambe le serate inizieranno alle ore 22.

Sarà possibile cenare nella struttura a partire dalle 19.30-20 circa, prima di accedere alla sala spettacoli, oppure partecipare direttamente al concerto, con servizio bar secondo la formula prevista per la serata.

L'ingresso da via Maqueda 124 sarà disponibile fino alle 21.30. Successivamente si potrà accedere esclusivamente da piazza SS. Quaranta Martiri al Casalotto 3.