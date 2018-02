Educarnival 2018

Palermo, Educarnival 2018 celebra la giornata conclusiva

Al Centro commerciale Conca d'oro si chiude la IV edizione di Educarnival, tra maschere, arte e street food

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/02/2018 - 13:14:27 Letto 562 volte

Educarnival 2018, manifestazione che durante le festività carnevalesche ha visto protagonisti i giovani delle scuole di Palermo e provincia, si accinge a celebrare (domani a partire dalle ore 10 al centro Commerciale Conca d’oro di via Lanza di Scalea), la giornata finale. Un evento che ha attirato la curiosità di tante famiglie e che vedrà salire sul palco le migliori creazioni di questa quarta edizione dal tema “Arte, sapori e immagini del Mediterraneo”. Pupi siciliani, paladini e cavalieri e, anche, costumi ispirati ad alcuni monumenti simbolo di Palermo e allo street food si contenderanno diversi premi come quello per la maschera più bella. Interessante e particolarmente educativa l’iniziativa volta alla ricerca allo studio e all’utilizzo dei materiali di riciclo con l’obiettivo di rappresentare al meglio l’identità culturale del Mediterraneo.

Di seguito l’intero programma della giornata di Martedì 13 febbraio

Ore 10:00

Raduno in piazza Food

Laboratorio musicale

Ore 11:00

Partenza della sfilata “Educarnival 2018”

Spettacolo di Carnevale con Andre Cruz e le ballerine brasiliane

Ore 13:00

Assegnazione premio “Gogol”

Ore 15:00

Bilancio conclusivo della manifestazione e saluto ospiti

Spettacolo di danza in maschera

Laboratori0 musicali

Premiazioni

Per tutta la giornata prove gratuite di videogiochi sportivi a cura di Federesports.

