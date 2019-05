sport

Palermo: Festa dello sport a Villa Tasca in onore di Maria Santissima Mediatrice

Settimana ricca di eventi sportivi per i solenni Festeggiamenti in onore di Maria Santissima Mediatrice.

Sarà una settimana ricca di eventi sportivi ai Campetti dell’oratorio per i solenni Festeggiamenti in onore di Maria Santissima Mediatrice.

In programma il Mini volley e Volley per piccoli e grandi che si esibiranno Lunedì 3 Giugno, mentre il giorno dopo, Calcio a 5 con il Torneo Open e Venerdi 7 con i Piccoli in campo.

Festa dello sport a Villa Tasca in onore di Maria Santissima Mediatrice.

Al termine delle Manifestazioni, medagliette e attestati di partecipazione per ricordare questi bellissimi momenti di convivialità, gioia, sport e sociale, come ci tiene a sottolineare Don Fabrizio Moscato, Parroco di Maria SS Mediatrice “La Grande Tradizione sportiva a Villatasca è sempre presente”.

