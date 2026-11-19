Musica da camera

Palermo, Francisco López e Luca Lione al Politeama: da Franck a de Falla, concerto degli Amici della Musica il 24 novembre

Martedì 24 novembre alle 20.45 il flautista spagnolo Francisco López e il pianista Luca Lione debuttano nella stagione degli Amici della Musica. In programma composizioni di Eliodoro Sollima, César Franck, Rimsky-Korsakov e Manuel de Falla.

Associazione Siciliana Amici della Musica

Un viaggio musicale tra Sicilia, Francia, Russia e Spagna, attraverso composizioni originali e trascrizioni per flauto e pianoforte. Martedì 24 novembre 2026, alle 20.45, al Politeama Garibaldi di Palermo, la stagione dell'Associazione Siciliana Amici della Musica ospita il flautista spagnolo Francisco López e il pianista Luca Lione, protagonisti di un concerto realizzato in collaborazione con l'Istituto Cervantes di Palermo.

Il programma comprende musiche di Eliodoro Sollima, César Franck, Nikolay Rimsky-Korsakov e Manuel de Falla, in un percorso che mette in dialogo le composizioni originali con le loro riletture strumentali.

Francisco López e Luca Lione debuttano agli Amici della Musica

Per entrambi gli interpreti si tratta del debutto nella stagione dell'associazione palermitana.

Originario dell'Estremadura, Francisco López si è formato al Conservatorio Superior de Música de Aragón e all'Università di Göteborg. Attualmente è primo flauto solista dell'Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya.

In precedenza ha ricoperto lo stesso ruolo nella Filarmonica di Oslo, all'Opera di Göteborg, nell'Orchestra della Radio Danese e nell'Orchestra Nazionale di Norvegia. Ha inoltre collaborato con la Mahler Chamber Orchestra e la Chamber Orchestra of Europe.

Tra i riconoscimenti ottenuti figurano quattro premi all'ARD-Musikwettbewerb di Monaco, tra cui il Secondo Premio e il Premio del Pubblico, e il Primo Premio al Concorso Pedro Bote.

Il pianista Luca Lione ha ricevuto oltre quaranta riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui la medaglia d'oro al Grand Prize Virtuoso di Bonn e quella d'argento ai Global Music Awards in California.

Dopo gli studi nei conservatori di Cosenza e Potenza, si è perfezionato alla Hochschule für Musik di Colonia con Nina Tichman e ha seguito le lezioni di Aldo Ciccolini e Benedetto Lupo.

Si è esibito in prestigiose sedi concertistiche europee, tra cui il Musikverein di Vienna e la Cappella Palatina della Reggia di Caserta. Il suo primo disco, dedicato a Schumann, è pubblicato da Da Vinci Classics. Insegna pianoforte al Conservatorio «Stanislao Giacomantonio» di Cosenza.

Il centenario di Eliodoro Sollima apre il programma

Il concerto si apre con due composizioni di Eliodoro Sollima, del quale ricorre nel 2026 il centenario della nascita.

La Romanza, dedicata a Fauré, e l'Allegro, omaggio a Hindemith, appartengono al filone delle composizioni con cui il musicista siciliano rendeva omaggio ai grandi autori del passato.

Come ricordato dalla figlia Anna Maria Sollima nel saggio Eliodoro Sollima: una lezione di rigore e libertà, questi lavori rientrano nel ciclo À la manière de..., concepito come un dialogo creativo con linguaggi musicali differenti.

Seguirà la Sonata in La maggiore di César Franck, composta nel 1886 come dono di nozze per il violinista Eugène Ysaÿe.

Originariamente scritta per violino e pianoforte, la Sonata sarà eseguita nella trascrizione per flauto, entrata stabilmente nel repertorio anche grazie all'interpretazione di Jean-Pierre Rampal.

Le Mille e una notte di Rimsky-Korsakov e le canzoni spagnole di de Falla

Uno dei momenti centrali della serata sarà dedicato a Schéhérazade, Op. 35, composta nel 1888 da Nikolay Rimsky-Korsakov e ispirata alle Mille e una notte.

Nella trascrizione per flauto e pianoforte, il flauto assume il ruolo della voce narrante originariamente affidata al violino solista, mentre il pianoforte restituisce la ricchezza della scrittura orchestrale.

Saranno eseguiti tre movimenti: Il mare e il vascello di Sinbad, Il racconto del principe Kalender e Il giovane principe e la giovane principessa.

A chiudere il concerto saranno le Siete canciones populares españolas di Manuel de Falla, composte nel 1914 per voce e pianoforte e presentate nella trascrizione per flauto e pianoforte.

Le sette canzoni, proposte nella sequenza originale, attraversano melodie e tradizioni musicali di diverse regioni spagnole, dal ritmo di El paño moruno alla malinconia di Asturiana, dall'energia della Jota alla ninna nanna andalusa Nana, fino alle suggestioni del Polo.

Biglietti e informazioni

Il concerto si terrà martedì 24 novembre alle ore 20.45 al Politeama Garibaldi di Palermo.

I biglietti costano da 8 a 20 euro e sono disponibili al Box Office di via Mariano Stabile 233, aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.30.

È possibile acquistarli anche attraverso il sito dell'Associazione Siciliana Amici della Musica e il circuito TicketOne.

Per informazioni è disponibile il numero 091 335566.