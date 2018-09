fiera mercato artigianale

Palermo, Hop Hop Market, l'innovativa fiera mercato dedicata all'artigianato locale

Innovativa fiera mercato, tre giorni dedicati a prodotti rigorosamente fatti a mano, in una delle vie più centrali di Palermo, la Via Magliocco

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/09/2018 - 09:10:29 Letto 421 volte

Tutto pronto per questa nuova edizione dell’HOP HOP MARKET, l’innovativa fiera mercato organizzata dall’Associazione Artigianando in collaborazione con Bauhaus Eventi. Tre giorni dedicati a prodotti rigorosamente fatti a mano, in una delle vie più centrali di Palermo, la Via Magliocco (angolo con via Ruggero Settimo).

Si inizia Venerdì 21, dalle 13 alle 24, si proseguirà sabato 22, dalle 10 alle 24 e si concluderà Domenica 23, dalle 10 alle 20. La via Magliocco, per tre giorni, diventerà così il centro dell’artigianato cittadino: verranno infatti allestiti venti spazi grazie ai quali sarà possibile ammirare, e acquistare, oggetti nati dalla passione di coloro i quali, ancora oggi, perpetuano un lavoro che poco per volta va scomparendo. Saranno disponibili spazi dedicati a ceramiche decorate, monili, accessori per donna, cucito creativo, borse e tantissimo altro. Uno spazio particolare verrà invece destinato agli amanti delle piante con alcuni esemplari di Pomelie.

‹‹ Rinnoviamo il nostro appuntamento anche per quest’anno – dichiara Luca Tumminia, Presidente di Artigianando e co-organizzatore della fiera. La mostra mercato è andata molto bene nelle edizioni passate e questo ci ha spinto a confermarla e riportarla tra gli appuntamenti che poco per volta andremo a presentare quest’anno. Per la prima volta arriviamo in Via Magliocco mostrando così la vera natura di questa mostra – hop hop, già dal nome – lascia trasparire questa natura “saltellante”. Saranno presenti anche i nostri innovativi banchi espositivi, unici e artigianali anche questi ››

L’intento dell’Hop Hop Market è infatti quello di essere presente in vari punti della città, molto centrali, inserendosi nel progetto ben più ampio di “rivalutazione del territorio”, riportando i cittadini, ma anche il turismo, in zone pedonali e centrali della nostra città

Per informazioni potete visitare la pagina facebook https://www.facebook.com/Artigianando80/ oppure il sito www.aartigianando.it

