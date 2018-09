cinema all'aperto

Palermo, il cinema sotto le stelle ogni lunedì sera a Sanlorenzo Mercato

Nuovo appuntamento con l’Arena Sanlorenzo, il cinema sotto le stelle che ogni lunedì sera, a partire dalle 21, intrattiene e diverte gli ospiti del Mercato con un maxischermo e le sdraio di tela. Si può così godere gratuitamente un film sotto il cielo stellato, tra le erbe aromatiche e le prelibatezze delle dodici botteghe di Sanlorenzo Mercato, come la frutta fresca o il tipico “scaccio” siciliano.

Il ciclo tematico di settembre “Non si è mai troppo grandi” dedicato all'animazione prosegue il 10 settembre con Monsters & Co., quarto lungometraggio della Pixar. In un mondo parallelo i mostri vivono in una società civile in cui spaventare bambini è un lavoro, il più importante di tutti, perché dalle loro urla si genera l'energia che alimenta la città. Tra gli spaventatori di professione, Sulley e Mike sono la coppia più affiatata, un punto di riferimento per tutti, almeno fino a che, per un errore, una bambina non passa dal mondo degli uomini a quello dei mostri, rischiando di metterne a repentaglio la carriera.

