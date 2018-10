firmacopie

Palermo, Il firmacopie di Alessandra Amoroso per il nuovo album ''10''

Martedì 9 ottobre, Alessandra Amoroso sarà a Forum Palermo per firmare le copie del suo ultimo cd dal titolo ''10''

Domani, martedì 9 ottobre, Alessandra Amoroso sarà a Forum Palermo per firmare le copie del suo ultimo cd dal titolo “10” (Sony Music). L'appuntamento con una delle migliori interpreti del nuovo pop italiano è per le ore 17 in piazza Fashion (ingresso lato UCI), dove incontrerà i suoi fan. Ingresso prioritario per chi sarà in possesso del pass numerato rilasciato dopo l'acquisto del cd all'interno dei punti vendita del centro commerciale.

“10”, uscito il 5 ottobre in cd, digitale e vinile, non è un best of celebrativo ma un disco di canzoni inedite che rappresentano una fotografia di quella che è Alessandra oggi, a 10 anni dal suo ingresso nella scuola più famosa d'Italia quella di Amici. Alessandra è una donna che ha da poco superato i trent'anni e che guarda avanti senza dimenticare da dove è partita. E in questo disco mette tutti i suoi valori in musica. Quelle contenute in “10” sono canzoni pop sincere e genuine, che hanno l'intento di far emozionare chi le ascolta. Un disco positivo, gioioso, raggiante, colorato e pieno di vita.

Amore è la parola chiave ma i testi delle quattordici canzoni raccontano molto altro. Alessandra canta la normalità, le piccole cose quotidiane: una passeggiata al mare, un compagno di banco, un sorriso nel pianto, il caffè del buongiorno, trovare parcheggio a Roma. Perché come dice in Ogni santissimo giorno, scritto a quattro mani con Daniele Magro, “sono le semplici frasi che cambiano la faccia a una giornata”.

Per questo nuovo disco la Amoroso si è avvalsa della collaborazione del produttore Stefano Settepani e degli autori Dario Faini, Roberto Casalino, Federica Abbate, Daniele Magro, Cheope, Tony Maiello, Federica Camba e Daniele Coro.

Il progetto grafico della cover “10” è stato curato da Sergio Pappalettera che ha scelto di valorizzare graficamente gli oggetti, gli incontri, i simboli che hanno accompagnato l'artista nella sua vita e anche nei suoi 10 anni di carriera.

