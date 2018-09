musica rock

Palermo, il grande rock degli anni '50, '60 e '70 con i Jack & The Starlighters

Venerdì 21 settembre alle ore 21.30, Jack & The Starlighters, band palermitana che attraversa tre decadi di grande musica rock

20/09/2018

Il grande rock degli anni ’50, ’60 e ’70 rieccheggia per un’intera serata nel giardino di Sanlorenzo Mercato con Jack & the Starlighters, band palermitana che attraversa tre decadi di grande musica, rendendo omaggio a quegli anni con alcune tra le più belle canzoni di musica italiana e internazionale.

Dai Rokes all’Equipe 84 passando per Chuck Berry, Paul Anka, i Led Zeppelin e la PFM, in un concerto che diviene un vero e proprio show. Spazio anche agli inediti della band con particolare attenzione all'ultimo loro singolo "La Gitana".

Adrenalinico e vulcanico, Gioacchino Cottone, in arte Jack, voce solista e fondatore del gruppo, in concerto abbatte ogni barriera, riuscendo a trascinare e coinvolgere il pubblico di ogni età. Al suo fianco, Dario Lo Giudice al basso, Danilo Mercadante alla chitarra solista e Fabrizio Pacera alla batteria e percussioni.

“I nostri concerti sono un’esplosione di energia. Un mix di musica, ironia e spettacolo – afferma Jack – Cerchiamo di rievocare quegli anni nelle note, come nelle atmosfere e nel look”.

Nato nel 2002, il gruppo ha in attivo numerose esibizioni in locali, piazze di diversi comuni siciliani, partecipazioni a concorsi musicali e presenze in varie note emittenti televisive. Dal 2011 la band avvia una collaborazione con il gruppo comico delle “Malerbe”. Nel 2012 è resident band al 388° Festino di Santa Rosalia. Il gruppo attualmente ha dato vita ad un progetto di musica inedita con il nuovo singolo La Gitana.

