musica

Palermo, il sound originale della musica degli anni '40 e '50 con i Jumpin'up

Giovedì 13 settembre dalle 21.30 sul palco di Sanlorenzo, tra i profumi del giardino, gli otto musicisti della band siciliana ricreano il sound originale della musica degli anni '40 e '50.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/09/2018 - 12:02:23 Letto 410 volte

Tornano al Mercato le note swing dei Jumpin'up. A partire dalle 21.30 sul palco di Sanlorenzo, tra i profumi del giardino, gli otto musicisti della band siciliana ricreano il sound originale della musica degli anni ’40 e ’50.

In scaletta brani di musica italiana e americana, da Fred Buscaglione a Renato Carosone passando per Nat King Cole, sound swing, old rhythm & blues, rock & roll e jumpin’ jive, per un repertorio ballabile che riesce a trascinare il pubblico di ogni età. Lo show si svolge in pieno stile anni 50, nell’abbigliamento, nella strumentazione, nelle coreografie, ma anche nel modo di interpretare lo spettacolo.

Nata nel 2005, la swing band siciliana è composta da Tony Marino alla voce, Giuseppe Montalbano alla chitarra, Andrea Di Fiore al contrabbasso, Ciccio Leo al pianoforte, Peppe Falzone alla batteria, Carmelo Sacco e Angelo Trento ai sax, Nicola Genualdi alla tromba.

La band si forma con l’intento di ricreare il caloroso sound dello Swing e del Jive degli anni 40 e 50, musica che regnava sovrana nelle sale da ballo dell'epoca, una musica nata per divertire. Mutuando la classica formazione combo delle band dell’epoca, con sezione ritmica, fiati, pianoforte, chitarra e voce, il gruppo ricrea in perfetta sintonia il ritmo frenetico di una musica che non è mai tramontata.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!