musica jazz

Palermo in Jazz al Sanlorenzo Mercato

Terzo appuntamento di Palermo in Jazz al Sanlorenzo Mercato con le stelle siciliane del jazz.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/11/2018 - 10:37:25 Letto 342 volte

Terzo appuntamento di Palermo in Jazz al Mercato con le stelle siciliane del jazz, il ciclo di concerti organizzato in collaborazione con Fuori Tema, che porta sul palco di Sanlorenzo le eccellenze e i talenti emergenti per un'altra stagione di grande musica.

Giovedì 29 novembre a partire dalle 21.30 salgono sul palco Kate Worker e Riccardo Randisi con il progetto musicale "INDUE" che ha la caratteristica di mixarsi di volta in volta con svariati musicisti del panorama jazzistico, e non solo. Kate Worker (voce) e Riccardo Randisi (pianoforte), con il giovane batterista Luca Trentacoste, presentano un jazz dalle connotazioni intimistiche e confidenziali, quasi lounge con registri brillanti, swing e ritmati.

Kate Worker, vincitrice 2016 del vocal contest My Way Festival dedicato a Frank Sinatra, si caratterizza per il suo particolare timbro vocale dalle tonalità calde, sensuali ed avvolgenti nelle ballad più liriche e per le sue doti di romantic swinger nei brani più ritmati.

Riccardo Randisi non ha certo bisogno di grandi presentazioni, figlio d’arte dell’indimenticabile Enzo, ha in uscita il suo prossimo disco per la prestigiosa etichetta Abeat Records for Jazz.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!