Palermo in jazz con gli Swing Out

Mercoledì 7 novembre, ore 21.30 - Palermo in jazz con gli Swing Out al Sanlorenzo Mercato.

07/11/2018

Nuovo appuntamento con Palermo in jazz a Sanlorenzo Mercato. Per un’intera serata a partire dalle 21.30 rivivono al Mercato le atmosfere retrò dei club di Harlem degli anni '40 con gli Swing Out.

La band ripropone una musica che, come disse Otis Ferguson una notte al Savoy, "anche i sordi riuscirebbero a sentire: lo Swing!”

Il repertorio, suonato nella sua essenza da Leonardo Triassi alla voce e armonica, Salvo Agate alla chitarra, Giuseppe D'Amico al contrabbasso, Anthony Reina alla batteria, si arricchisce negli arrangiamenti grazie alla presenza di Davide Rizzuto (violino), special guest della serata.

