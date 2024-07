Festino di Santa Rosalia

Palermo, la Chiesa di San Francesco Saverio scenario di eventi nella settimana del 400° Festino di Santa Rosalia

Grandi festeggiamenti in preparazione del 400° Festino presso la Chiesa di San Francesco Saverio, il primo monumento ad aderire al circuito urbano dell'Itinerarium Rosaliae.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/07/2024 - 10:33:36 Letto 763 volte

Lunedì 8 luglio, grandi festeggiamenti in preparazione del 400° Festino presso la Chiesa di San Francesco Saverio, il primo monumento ad aderire al circuito urbano dell’Itinerarium Rosaliae, curato da Kòrai – Territorio, Sviluppo e Cultura nell’ambito del progetto di valorizzazione avviato dalla cooperativa sul territorio dei 15 comuni dell’Associazione Itinerarium Rosaliae - in questo caso, con particolare riferimento al territorio diocesano di Palermo.



Dalle ore 19.00 alle 21.00 si svolgerà per visitatori e turisti l’apertura e la visita straordinaria serale della Chiesa tardo-barocca e Torre Campanaria di San Francesco Saverio nel cuore dello storico quartiere dell’Albergheria, a cura della cooperativa Kòrai – Territorio, Sviluppo e Cultura. Scopriremo le molteplici meraviglie artistiche all’interno della chiesa, legata a S.Rosalia per la storia e le opere che custodisce; visiteremo lo spazio in cui sorgeva l’antico chiostro e, ancora, la terrazza, la cantoria e la spettacolare Torre Campanaria di San Francesco Saverio, da cui contempleremo i luoghi rosaliani della città in tutta la loro bellezza.



Alle ore 20.00 in Piazza San Francesco Saverio, ci lasceremo conquistare da un’esperienza unica del gusto con la presentazione e degustazione del Dolce alla rosa dedicato a S. Rosalia, realizzato dai Fratelli Scimone, Maestri Pasticceri dal 1950: un omaggio alla Santa e alla città da parte di una delle realtà pasticcere più antiche e rinomate di Palermo. Unanimamente apprezzata e riconosciuta per la sapienza artigianale, storicità e forza identitaria, la Pasticceria Scimone, partecipa così alla giornata di festa a fianco della Rettoria di San Francesco Saverio, per contribuire a rendere l’omonima piazza, luogo rosaliano della città, emblema di Bellezza, Rigenerazione e Comunità.



Alle ore 21.00, gli eventi proseguono con lo spettacolo “La Rosa Candida. Triunfi, “sacri cunti” e canti devozionali per S.Rosalia” a cura dell’Associazione Città dell’Arte: protagonista, una straordinaria Sara Cappello. Lo spettacolo - con ingresso gratuito - rientra nell’ambito delle performance del “Sacro Corpo, Santa Anima. L’anima e le Sante ossa della Santuzza Rosalia, tra triunfi e parole nel suo 400° Festino”, a cura di Sara Cappello, promosso dalla Città Metropolitana di Palermo.

Fonte: Korai

Fonte Immagine: Korai

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!