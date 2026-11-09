martedì10 novembre 2026, 18:51
Musica barocca

Palermo, l'Accademia del Ricercare in concerto a Santa Cita: omaggio a Händel e Telemann il 15 novembre

Domenica 15 novembre alle 19, l'oratorio di Santa Cita ospita ''Splendori della triosonata'', concerto della stagione MusicaMente dedicato a due grandi compositori del barocco europeo.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 11:57
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Appuntamenti
Associazione MusicaMente

La musica barocca torna protagonista a Palermo con un concerto dedicato a Georg Friedrich Händel e Georg Philipp Telemann. Domenica 15 novembre 2026, alle ore 19, l'oratorio di Santa Cita ospiterà ''Splendori della triosonata'', appuntamento della stagione concertistica dell'associazione MusicaMente che vedrà esibirsi l'Accademia del Ricercare.

La formazione sarà composta da Lorenzo Cavasanti al flauto, Yayoi Masuda al violino, Lorenzo Fantinuoli al violoncello, Laura La Vecchia alla tiorba e Claudia Ferrero al clavicembalo.

Un viaggio nella musica barocca tra Händel e Telemann

Il concerto sarà dedicato alla triosonata, una delle forme più rappresentative della musica strumentale europea tra Seicento e Settecento, caratterizzata dal dialogo tra due strumenti solisti e il basso continuo.

Il programma metterà a confronto le composizioni di Händel e Telemann, musicisti legati da una lunga amicizia e accomunati anche dalla passione per la botanica.

Di Georg Philipp Telemann saranno eseguite le Triosonate in re minore TWV 42 e in la minore TWV 42, insieme alla Sonata n. 2 in re maggiore TWV 41. Brani nei quali la vivacità della danza si unisce a una scrittura strumentale ricca di sfumature.

Il repertorio di Georg Friedrich Händel comprenderà invece la Triosonata in fa maggiore op. 2 n. 4 HWV 389 e la Sonata per flauto dolce in do maggiore op. 1 n. 7 HWV 365, opere caratterizzate da eleganza melodica, energia ritmica e inventiva musicale.

L'Accademia del Ricercare protagonista a Palermo

L'Accademia del Ricercare è una formazione specializzata nella musica antica, con oltre mille concerti, partecipazioni a festival internazionali e venti incisioni discografiche.

La sua attività artistica è dedicata alla riscoperta del patrimonio musicale europeo, con particolare attenzione alle prassi esecutive storiche.

Biglietti e prenotazioni

Il concerto ''Splendori della triosonata'' si terrà domenica 15 novembre alle 19, all'oratorio di Santa Cita di Palermo.

Il costo del biglietto è di 10 euro, con ingresso ridotto a 8 euro per le categorie previste dalla stagione e tariffa speciale di 5 euro per gli studenti del conservatorio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 339 6247372 e 393 2427851, oppure scrivere all'indirizzo assmusicamente@gmail.com.

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Fonte: Associazione MusicaMente
  PalermoAccademia del RicercareMusicaMenteoratorio di Santa CitaHändelTelemannSplendori della triosonatamusica baroccaconcerti Palermo

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