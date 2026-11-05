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Weekend dei tesori

Palermo, Le Vie dei Tesori: Notte Bianca in otto luoghi storici, visite alla Banca d'Italia e allo stadio Barbera

Dal 6 all'8 novembre il quinto weekend del festival propone aperture straordinarie, visite teatralizzate, passeggiate e itinerari d'autore. Sabato e domenica otto luoghi apriranno anche in serata.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/11/2026 - 10:00
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Appuntamenti
Le Vie dei Tesori

Otto luoghi storici aperti di sera, visite alla Banca d'Italia, percorsi nello Stadio Renzo Barbera e spettacoli tra bunker e palazzi. Le Vie dei Tesori torna a Palermo da venerdì 6 a domenica 8 novembre 2026 con il quinto e penultimo weekend del festival, ricco di appuntamenti e aperture straordinarie.

Notte Bianca dei Tesori: otto luoghi aperti di sera

L'appuntamento principale è la Notte Bianca dei Tesori, in programma sabato 7 e domenica 8 novembre, dalle 19 alle 22, con otto luoghi da scoprire in un'atmosfera suggestiva.

Apriranno Palazzo Oneto, Palazzo Costantino, Palazzo Alliata di Villafranca, Palazzo del Poeta, Oratorio di San Lorenzo, Teatro Finocchiaro, I Quattro Pizzi e Atelier Nostra Signora.

Palazzo del Poeta sarà visitabile soltanto sabato, mentre l'Atelier Nostra Signora aprirà dalle 18 alle 21. Per partecipare si potranno utilizzare gli stessi coupon del festival.

Dalla Banca d'Italia al Museo del Palermo Calcio

Tra le aperture più attese c'è la sede della Banca d'Italia, progettata da Salvatore Caronia Roberti, con i suoi ambienti Liberty, i marmi e gli arredi storici. Le visite saranno disponibili sabato e domenica.

Ultima occasione, invece, per la Stadium Experience del Palermo Calcio, che permetterà di visitare il museo rosanero, gli spogliatoi, il tunnel d'ingresso e il bordo campo dello Stadio Renzo Barbera. Gli appuntamenti sono previsti venerdì dalle 15 alle 18 e sabato dalle 10 alle 13.

Spazio anche alla scienza con la Collezione di strumenti di psicotecnica dell'Università di Palermo e il Museo geologico Gemmellaro, aperto domenica dalle 10 alle 13.

Visite teatralizzate e itinerari d'autore

Tornano le visite teatralizzate con Stefania Blandeburgo, protagonista sabato nel bunker dell'aeroporto di Boccadifalco e domenica nella cripta delle Repentite.

Francesca Picciurro porterà invece il suo monologo nelle ex carceri della Vicaria, mentre venerdì sarà possibile partecipare alla visita teatralizzata del Grand Hotel et des Palmes.

Tra gli appuntamenti d'autore, sabato Maria Antonietta Spadaro guiderà la visita alla casa-museo di Rosario La Duca, Paolo Valentini accompagnerà i visitatori a San Giovanni dei Lebbrosi e Florinda Saieva racconterà il Museo delle Città del Mondo.

In programma anche passeggiate alla scoperta di Palermo, esperienze gastronomiche e laboratori gratuiti per bambini dai 6 ai 12 anni in piazza Castelnuovo.

Biglietti e prenotazioni

Per partecipare alle visite sono disponibili coupon da 18 euro per 10 ingressi, 10 euro per 4 ingressi oppure 3 euro per una singola visita.

Le passeggiate prevedono un contributo di 8 euro, mentre le esperienze hanno costi variabili.

Le prenotazioni sono consigliate attraverso il sito ufficiale Le Vie dei Tesori. Per informazioni è disponibile il numero 091 8421273, attivo tutti i giorni dalle 10 alle 18.

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Fonte: Le Vie dei Tesori
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