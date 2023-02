carnevale

Palermo, lunedì 20 febbraio ''Carnevale in Seconda Circoscrizione'' nei quartieri di Romagnolo e Brancaccio

Il corteo sarà animato da un grande carro carnevalesco, musica, balli, bolle di sapone, coriandoli e mascotte.

Pubblicata il: 17/02/2023

Lunedì 20 febbraio 2023, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 si svolgerà il Carnevale in Seconda Circoscrizione nei quartieri di Romagnolo e Brancaccio.

Il corteo sarà animato da un grande carro carnevalesco, musica, balli, bolle di sapone, coriandoli e mascotte. Il corteo inizierà da via Bazzano proseguendo per via Padre G. Puglisi fino alla via S. Cappello coinvolgendo le scuole Alagna, N. Sauro, Franchetti, Viale dei Picciotti, Don Milani, Maneri e Ingrassia.

La festa proseguirà anche nei plessi Cavallari e Orestano.

L’evento è stato organizzato dalla consigliera comunale Teresa Leto, il Presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico e dal consigliere Giovanni Colletti in collaborazione con diverse associazioni del territorio.

