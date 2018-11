musica

Palermo, musica anni '40 e '50 con i Radioflores

Venerdì 9 novembre, una notte coinvolgente ed elettrizzante con i Radioflores, con le atmosfere dei ruggenti anni '40 e '50.

A partire dalle 21.30 si apre al Sanlorenzo Mercato una notte coinvolgente ed elettrizzante con i Radioflores. La band siciliana capitanata da Nancy Ferraro riesce a coniugare energia e talento ricreando con originalità le atmosfere dei ruggenti anni '40 e '50. Al suo fianco Giulio Barocchieri alla chitarra, Daniele Guttilla al basso, Fabrizio Francoforte alla batteria.

In scaletta alcuni dei brani più significativi dell'epoca: da Renato Carosone al Quartetto Cetra e il Trio Lescano, da Doris Day a Ella Fitzgerald a Louis Armstrong e Billie Holiday, fino ai contemporanei Simona Molinari, Nina Zilli e Scott Bradlee, con canzoni celebri come "Dream a little dream of me", "Blue Moon", "Un bacio a mezzanotte", "La felicità". Spazio anche a qualche inedito come “Il mio non fidanzato” tra i brani del nuovo album della band.

Uniti dalla medesima passione per lo swing, i Radioflores ripercorrono nei loro live show la storia della musica nazionale e internazionale, rileggendo ogni brano in chiave swing, reggae e ska.

